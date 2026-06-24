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Estudo
Automóveis cada vez maiores colocam em risco pessoas e desperdiçam milhões
24 jun, 2026 - 08:28 • Lusa
O relatório é da responsabilidade da Federação Europeia dos Transportes e Ambiente (T&E, na sigla original) e da "Clean Cities Campaign", organizações de promoção da mobilidade sustentável, e divulgado hoje pela associação ambientalista Zero, que faz parte das duas organizações europeias.
Automóveis cada vez maiores colocam em risco o espaço público, a segurança rodoviária e a eficiência energética, indica um relatório divulgado esta quarta-feira que alerta que carros grandes provocam mas vítimas e desperdiçam milhões de euros em energia.
Na análise agora divulgada os autores notam que os automóveis vendidos na Europa são cada vez maiores e que desde 2000 o comprimento médio dos novos veículos tem aumentado 1,2 centímetros por ano, e a altura e largura 0,5 centímetros. Mesmo com famílias cada vez menos numerosas e menor taxa de ocupação.
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Nas cidades europeias estima-se que metade do espaço público já é dedicado ao transporte rodoviário e em Portugal a forte ocupação leva muitas vezes a passeios estreitos ou inexistentes, estacionamento ilegal, falta de ciclovias e de faixas BUS, e insuficiente arborização, diz a Zero no comunicado, acrescentando que maiores veículos farão maior pressão no espaço público.
Segundo o estudo, as cidades europeias poderão perder entre 8,5% e 14% dos seus lugares de estacionamento em superfície até 2040 se continuar a tendência de carros cada vez maiores.
Uma tendência que é "uma ameaça sem precedentes ao espaço público das cidades europeias", afirma a Zero, que adverte que terá "consequências graves" para a segurança rodoviária.
O estudo, frisa a Zero, projeta um aumento de vítimas entre os utilizadores vulneráveis da via pública, como peões ou ciclistas, estimando que em 2040 morram mais 400 pessoas por ano em comparação com um cenário de veículos mais pequenos. Serão, de 2026 a 2040, mais 2.500 mortes de adultos e 79 de crianças nas estradas europeias, admitem os autores.
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