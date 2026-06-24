Automóveis cada vez maiores colocam em risco pessoas e desperdiçam milhões

Automóveis cada vez maiores colocam em risco o espaço público, a segurança rodoviária e a eficiência energética, indica um relatório divulgado esta quarta-feira que alerta que carros grandes provocam mas vítimas e desperdiçam milhões de euros em energia. Na análise agora divulgada os autores notam que os automóveis vendidos na Europa são cada vez maiores e que desde 2000 o comprimento médio dos novos veículos tem aumentado 1,2 centímetros por ano, e a altura e largura 0,5 centímetros. Mesmo com famílias cada vez menos numerosas e menor taxa de ocupação.

Nas cidades europeias estima-se que metade do espaço público já é dedicado ao transporte rodoviário e em Portugal a forte ocupação leva muitas vezes a passeios estreitos ou inexistentes, estacionamento ilegal, falta de ciclovias e de faixas BUS, e insuficiente arborização, diz a Zero no comunicado, acrescentando que maiores veículos farão maior pressão no espaço público. Segundo o estudo, as cidades europeias poderão perder entre 8,5% e 14% dos seus lugares de estacionamento em superfície até 2040 se continuar a tendência de carros cada vez maiores. Uma tendência que é "uma ameaça sem precedentes ao espaço público das cidades europeias", afirma a Zero, que adverte que terá "consequências graves" para a segurança rodoviária.