FMI corta previsão de crescimento da economia portuguesa para 1,7% este ano

O Fundo Monetário Internacional (FMI) voltou hoje a rever em baixa a estimativa de crescimento da economia portuguesa, de 1,9% para 1,7% este ano, no relatório relativo ao Artigo IV.

Esta projeção representa uma revisão em baixa face à estimativa do World Economic Outlook (WEO) de abril, que já tinha também sido revista em 0,2 pontos percentuais relativamente a outubro do ano passado.

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Fica também abaixo da previsão do Governo, que no relatório anual de progresso enviado a Bruxelas no final de abril tinha previsto um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2% este ano.

A equipa do FMI salienta que os efeitos negativos da guerra no Médio Oriente deverão compensar o impacto positivo de maiores fundos da União Europeia, limitando assim o crescimento da economia portuguesa.

Além disso, "tempestades severas prejudicaram o crescimento no início do ano, mas espera-se que as reconstruções e reparações impulsionem a atividade posteriormente, de modo que o impacto anual das tempestades deve ser amplamente neutro", considera a instituição.

Para 2027, o FMI prevê agora um crescimento de 1,6% em Portugal, e de 1,8% em 2028, de acordo com a atualização das previsões divulgada hoje.

"A desaceleração adicional esperada em 2027 reflete principalmente o fim do investimento financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)", explica o relatório.

Já a inflação, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor, deverá subir para 3,4% em 2026, impulsionada pela subida dos preços das matérias-primas e, em menor grau, pelas pressões salariais, antes de recuar para 2,3% em 2027.

Assim, o FMI alerta para um cenário de crescimento mais moderado nos próximos anos, marcado pelo abrandamento do investimento associado ao PRR e por um contexto internacional ainda condicionado pelas tensões geopolíticas e pelos efeitos económicos da guerra no Médio Oriente.