FMI pede eliminação de apoios aos jovens para compra de casa

O Fundo Monetário Internacional (FMI) defende a “reversão” da garantia pública e das isenções de IMT para os jovens adquirirem habitação própria e permanente. Segundo a instituição, estas medidas “ampliaram ainda mais os desequilíbrios” no mercado em Portugal. “As recentes medidas governamentais de apoio aos jovens que compram a primeira casa, incluindo garantias públicas e isenções fiscais, visam melhorar a acessibilidade, mas aumentaram a procura e ampliaram ainda mais os desequilíbrios do mercado. Devem ser revertidas”, defende o relatório de avaliação anual de Portugal divulgado esta quarta-feira, no âmbito do Artigo IV. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A garantia pública arrancou no início de 2025, com uma dotação de 1,25 mil milhões de euros e já foi reforçada com mais mil milhões. O objetivo é apoiar os jovens entre os 18 e os 35 anos, a financiarem a primeira casa, desde que não ultrapasse 450 mil euros. O Estado garante até 15% do valor do empréstimo, o que permite aos bancos financiarem o imóvel a 100%, sem entrada inicial.

A medida tem sido criticada pelo Banco de Portugal, pelo anterior governador, Mário Centeno, e pelo atual, Álvaro Santos Pereira, por ter aumentado o endividamento, o risco e os preços da habitação. Recentemente, o banco central anunciou condições mais apertadas de acesso a crédito à habitação, como a passagem da taxa de esforço de 50% para 45%. Para o FMI, este travão pode ajudar a conter o risco, mas “a melhor política continua a ser a reversão das recentes medidas que impulsionaram o crédito à habitação”. O FMI defende ainda “a atribuição de poderes de execução ao Banco de Portugal”, para impedir “uma potencial erosão do cumprimento das normas”, porque o supervisor não tem poderes vinculativos, apenas emite recomendações aos bancos. Uma medida que vai de encontro ao recente apelo do governador Álvaro Santos Pereira. Banco de Fomento quer alargar garantias públicas As preocupações do FMI e do Banco de Portugal podem ganhar ainda mais dimensão quando o Banco de Fomento concretizar uma das medidas que se propõe aplicar: alargar as garantias públicas à classe média e aos desfavorecidos.