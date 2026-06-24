- Noticiário das 18h
- 24 jun, 2026
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Habitação
FMI pede eliminação de apoios aos jovens para compra de casa
24 jun, 2026 - 18:37 • Sandra Afonso
Fundo Monetário Internacional considera que garantia pública e isenção de IMT “ampliaram desequilíbrios” no mercado.
O Fundo Monetário Internacional (FMI) defende a “reversão” da garantia pública e das isenções de IMT para os jovens adquirirem habitação própria e permanente. Segundo a instituição, estas medidas “ampliaram ainda mais os desequilíbrios” no mercado em Portugal.
“As recentes medidas governamentais de apoio aos jovens que compram a primeira casa, incluindo garantias públicas e isenções fiscais, visam melhorar a acessibilidade, mas aumentaram a procura e ampliaram ainda mais os desequilíbrios do mercado. Devem ser revertidas”, defende o relatório de avaliação anual de Portugal divulgado esta quarta-feira, no âmbito do Artigo IV.
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A garantia pública arrancou no início de 2025, com uma dotação de 1,25 mil milhões de euros e já foi reforçada com mais mil milhões.
O objetivo é apoiar os jovens entre os 18 e os 35 anos, a financiarem a primeira casa, desde que não ultrapasse 450 mil euros. O Estado garante até 15% do valor do empréstimo, o que permite aos bancos financiarem o imóvel a 100%, sem entrada inicial.
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A medida tem sido criticada pelo Banco de Portugal, pelo anterior governador, Mário Centeno, e pelo atual, Álvaro Santos Pereira, por ter aumentado o endividamento, o risco e os preços da habitação.
Recentemente, o banco central anunciou condições mais apertadas de acesso a crédito à habitação, como a passagem da taxa de esforço de 50% para 45%.
Para o FMI, este travão pode ajudar a conter o risco, mas “a melhor política continua a ser a reversão das recentes medidas que impulsionaram o crédito à habitação”.
O FMI defende ainda “a atribuição de poderes de execução ao Banco de Portugal”, para impedir “uma potencial erosão do cumprimento das normas”, porque o supervisor não tem poderes vinculativos, apenas emite recomendações aos bancos. Uma medida que vai de encontro ao recente apelo do governador Álvaro Santos Pereira.
Banco de Fomento quer alargar garantias públicas
As preocupações do FMI e do Banco de Portugal podem ganhar ainda mais dimensão quando o Banco de Fomento concretizar uma das medidas que se propõe aplicar: alargar as garantias públicas à classe média e aos desfavorecidos.
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Em entrevista ao programa semanal de economia da Renascença, Dúvidas Públicas, o presidente do Banco de Fomento não se comprometeu com uma data de lançamento, mas anunciou que a medida irá avançar.
“Não sei quando é que vamos fazer, mas vamos fazer. Vamos fazer porque a dimensão do mercado é enorme. E é claríssimo, há cada vez mais portugueses a precisar de casa. Temos que ter decisões excecionais para momentos excecionais”, defende Gonçalo Regalado.
Aos críticos destes apoios, deixa também uma resposta: “Eu não quero saber se o A, o B, o C pensa que a habitação está aquecida, sobreaquecida, acelerada, desacelerada. Falem com os cidadãos. Perguntem qual é que é a primeira preocupação dos empresários. E vão receber esta resposta: mão de obra, postos de trabalho, equipas, emprego. E perguntem qual é que é a primeira preocupação das pessoas? Habitação, habitação, habitação. Nós vamos dar uma resposta ao que o país precisa.”
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