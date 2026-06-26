Avaliação bancária da habitação bate recorde e ultrapassa 2.200 euros/m2 em maio

O valor mediano de avaliação bancária na habitação atingiu um novo máximo histórico de 2.208 euros por metro quadrado em maio, mais 34 euros do que no mês anterior e 17,1% acima do registado no mesmo mês de 2025, divulgou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

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Segundo o INE, o aumento homólogo de 17,1% do valor mediano das avaliações bancárias — realizadas no âmbito dos pedidos de crédito para compra de habitação — superou a subida de 16,5% registada em abril, enquanto a variação face ao mês anterior foi de 1,6%.

As regiões do Oeste e Vale do Tejo e do Norte registaram os maiores aumentos mensais, com uma subida de 1,9% em ambas. Já a Península de Setúbal apresentou a maior variação homóloga, de 22,5%. Nenhuma região registou descidas, quer em termos mensais, quer face ao período homólogo.

Também o número de avaliações bancárias aumentou, tendo sido realizadas cerca de 35,5 mil avaliações, o que representa um crescimento de 0,8% em termos homólogos e de 3,1% em comparação com abril.