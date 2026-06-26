CGD paga dividendo de 1.250 milhões de euros ao Estado

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai, esta sexta-feira, entregar 1.250 milhões de euros em dividendos ao Estado, o seu acionista único, referentes aos resultados de 2025.

A distribuição destes dividendos foi aprovada em assembleia-geral anual, em 29 de maio, e a comunicação deste pagamento foi feita ao mercado no passado dia 19.

No documento, o banco público anunciou que irá ocorrer hoje "o pagamento do dividendo, sendo o valor unitário de 1,380997410885 euros por ação, totalizando 1.250.000.000,00 euros".

A CGD teve lucros de 1.904 milhões de euros em 2025, os maiores de sempre e mais 10% face a 2024, divulgou o banco público em fevereiro.

O presidente executivo (CEO), Paulo Macedo, disse nessa altura que, referente ao ano passado, serão pagos em dividendos ao Estado 1.250 milhões de euros, o que afirmou ser provavelmente o dividendo "maior de sempre da banca portuguesa".