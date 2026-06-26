Preços dos combustíveis: gasolina e gasóleo deverão manter-se inalterados na próxima semana

Os preços dos combustíveis deverão manter-se inalterados na próxima semana, segundo as previsões do setor, que apontam para a ausência de alterações tanto na gasolina como no gasóleo.

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De acordo com o Automóvel Club de Portugal (ACP), se o cenário se confirmar no fecho dos mercados, o gasóleo não sofrerá qualquer variação (0 cêntimos) , tal como a gasolina (0 cêntimos), prolongando a estabilidade dos preços nos postos de abastecimento.

De acordo com os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) , esta sexta-feira, 26 de junho, o preço médio do litro do gasóleo simples é de 1,769 euros, enquanto o da gasolina simples 95 é de 1,877 euros.



Com estas previsões, os preços médios deverão permanecer nesses valores ao longo da próxima semana, salvo eventuais ajustes de última hora decorrentes da evolução dos mercados internacionais.

Ainda assim, os automobilistas poderão encontrar preços diferentes consoante o posto de abastecimento. Isto porque o mercado português dos combustíveis é liberalizado, permitindo que cada operador fixe os seus preços em função de fatores como a localização, os custos de operação e a estratégia comercial adotada.