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Abertas candidaturas ao novo regime de incentivos ao cinema e audiovisual

29 jun, 2026 - 06:50 • Lusa

O acesso ao novo regime de incentivo a médias e grandes produções de cinema e audiovisual, que reúne os mecanismos "cash rebate" e "cash refund", abre com uma dotação anual de 50 milhões de euros.

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O acesso ao novo regime de incentivo a médias e grandes produções de cinema e audiovisual, que reúne os mecanismos "cash rebate" e "cash refund", abre esta segunda-feira com uma dotação anual de 50 milhões de euros.

Os mecanismos "cash rebate" e "cash refund" destinavam-se a captar mais filmagens e mais projetos estrangeiros em Portugal, mas acabaram por ser agora "harmonizados e simplificados" num só regime -- o Regime de Incentivos à Produção Audiovisual e Cinematográfica (RIPAC) -- com as candidaturas a serem submetidas a partir desta segunda-feira.

Segundo o regulamento do RIPAC, dos 50 milhões de euros anuais previstos, 15 milhões de euros são "exclusivamente" para incentivo à produção de médio orçamento (era o anterior "cash rebate") e 20 milhões de euros são "reservados exclusivamente ao incentivo financeiro à grande produção" (o anterior "cash refund").

Os restantes 15 milhões de euros do RIPAC são destinados "preferencialmente" a grandes produções e "residualmente à globalidade" do regime", explicita o regulamento.

No entanto, o regulamento determina que as produções de médio orçamento podem ter reforço de financiamento caso haja "disponibilidade financeira adicional no RIPAC não executada".

No caso de candidatura ao incentivo a médias produções, o prazo de candidatura é de apenas duas semanas. O incentivo à grande produção cinematográfica e audiovisual não tem prazo de encerramento, sendo atribuído aos projetos elegíveis por ordem de entrada e até ao limite financeiro disponível.

Habitualmente, o acesso ao incentivo a produções de médio orçamento é feito em duas fases num ano -- em abril e em setembro -, mas em 2026, excecionalmente, as candidaturas abrem a 29 de junho.

Os projetos vão ser escolhidos por uma "Comissão de Seleção", composta por três pessoas nomeadas pelo Governo, nas áreas da Comunicação Social, Turismo e Cultura.

O novo regime RIPAC faz parte de um novo programa de financiamento para cinema e audiovisual, batizado de SCRI.PT, com uma dotação global de 350 milhões de euros a repartir pelo quadriénio 2026-2029.

Além do novo regime, o SCRI.PT inclui a criação de uma linha de garantia mútua de apoio ao crédito, através do Banco Português de Fomento, com 150 milhões de euros para 2026-2029.

O Governo deixou escrito em decreto-lei que o SCRI.PT tem como objetivo apoiar o desenvolvimento e a internacionalização de produções audiovisuais e cinematográficas em Portugal, "contribuindo para a promoção da cultura, para o fomento da indústria nacional do audiovisual e do cinema, para a sustentabilidade do setor da comunicação social e para o reforço do posicionamento turístico do país".

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