- Noticiário das 13h
- 29 jun, 2026
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BCE. Fórum anual arranca em Sintra com futuro da Europa na agenda
29 jun, 2026 - 09:58 • Lusa
Evento anual reúne governadores de bancos centrais, académicos e representantes do mercado financeiro.
O Fórum anual do Banco Central Europeu (BCE) começa esta segunda-feira, em Sintra, com os olhos postos no futuro da Europa, num contexto de incerteza à volta da política comercial e do conflito no Médio Oriente.
Este fórum é um evento anual organizado pelo BCE e realizado em Sintra, Portugal, que reúne governadores de bancos centrais, académicos e representantes do mercado financeiro.
Este ano tem como tema "Moldar o futuro da Europa: inovação, crescimento e estabilidade" e arranca esta segunda-feira com um discurso de abertura de Christine Lagarde, presidente do BCE, às 20:00 (hora de Lisboa).
A discussão passará por temas relacionados com o comércio internacional, após os anúncios de tarifas pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, terem motivado uma mudança de cenário, bem como numa altura ainda de incerteza sobre o desenrolar do conflito no Médio Oriente, que afetou os preços da energia e levou o BCE a subir os juros em 25 pontos base na reunião de junho.
A manhã do segundo dia do fórum conta com duas sessões, a primeira sobre acelerar o crescimento na Europa e outra sobre os ciclos regulatórios, riscos à estabilidade e oportunidades de crescimento.
Segue-se um painel sobre a inteligência artificial (IA) e estabilidade financeira, com responsáveis do FMI, do Banco de Inglaterra, da Universidade da Pennsylvania e da Apollo Global Management, bem como uma conversa também sobre IA entre o economista chefe da OpenAI, Aaron Chatterji, e o membro do Conselho Executivo do BCE Philip R. Lane.
Já o terceiro e último dia, 1 de julho, começa com uma sessão sobre as implicações da migração para a produtividade e o crescimento na Europa, analisando um 'paper' sobre o tema, bem como uma sessão sobre a 'tokenização', focada nos pagamentos digitais.
Há ainda um painel sobre o papel da Europa no novo cenário global do comércio internacional, com responsáveis do Banco de Desenvolvimento Inter-Americano, da OCDE, da Universidade de Zurique e da Comissão Europeia.
Após o almoço há o habitual "momento alto" do encontro, um painel sobre política monetária com governadores de bancos centrais: Andrew Bailey, governador do Banco da Inglaterra, Christine Lagarde, Tiff Macklem, governador do Banco do Canadá, e Kevin Warsh, presidente do Conselho de Governadores do Sistema da Reserva Federal dos EUA, que assumiu o cargo em maio.
O Fórum BCE termina com a cerimónia de entrega do Prémio Jovem Economista e o discurso de encerramento de Lagarde.
Nesse dia, existirá ainda um jantar para os participantes organizado pelo Banco de Portugal, sendo esta a primeira vez que o fórum ocorre sob a liderança do governador Álvaro Santos Pereira, que tomou posse em outubro do ano passado.
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