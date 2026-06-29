- Noticiário das 13h
- 29 jun, 2026
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Impostos
Governo confirma que este ano não haverá corte adicional de IRS
29 jun, 2026 - 08:10 • Alexandre Abrantes Neves com Redação
A decisão de não reduzir as taxas de IRS mencionada no relatório refere-se, confirmou fonte do Ministério das Finanças ao Píblico, a uma eventual repetição em 2026 dos cortes adicionais de IRS feitos pelo Governo em 2024 e 2025.
Em 2026, não haverá corte adicional de IRS. Isto depois de, em 2024 e 2025, os portugueses se terem habituado, já perto do final do ano, a beneficiarem de um mês de retenção do IRS extraordinariamente baixa, noticia o Público.
Segundo o mesmo jornal, a informação foi confirmada no recente relatório anual sobre a economia portuguesa publicado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).
“O compromisso do Governo com o equilíbrio orçamental implica que uma futura redução do IRS está dependente do espaço fiscal disponível, como ficou demonstrado este ano, quando o Governo decidiu não reduzir as taxas de IRS para dar prioridade ao apoio relacionado com as tempestades", pode ler-se numa parte do relatório em que se dá conta das respostas dadas pelas autoridades portuguesas aos técnicos da missão do FMI presentes em Lisboa, é dito que.
Depois de nos respetivos Orçamentos do Estado estarem logo à partida previstas reduções de taxas, foram introduzidos, em outubro, no caso de 2024, e em setembro, no caso de 2025, cortes adicionais, que se refletiram, com efeitos retrativos ao início do ano, numa redução extraordinária da taxa de retenção do IRS paga pelos contribuintes nesses meses.
Corte adicional do IRS nunca esteve previsto
À Renascença, o Ministério das Finanças esclareceu que nunca esteve previsto um corte adicional no IRS para este ano, reagindo, assim, à notícia desta manhã, em que se dizia que o Governo não ia reduzir o imposto durante o verão devido ao impacto das tempestades nas contas públicas.
Contactado pela Renascença, o gabinete de Miranda Sarmento afirma que nunca houve a intenção de baixar o imposto este ano, mas garante que continua de pé o compromisso para reduzir o IRS em 2027 e 2028.
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Ricardo Cabral, professor do Instituto Superior de Economia e gestão (ISEG) na área de finanças públicas, considera que a opção do governo não foi a mais adequada, perante a subida dos preços dos últimos meses e a redução no poder de compra das famílias.
“Parece-me que eles estão preocupados novamente com o défice, com a dívida e com as estatísticas e não com o rendimento da população e o desenvolvimento do país”, critica, em declarações à Renascença. “É muito mais importante ter políticas para assegurar crescimento e o rendimento das famílias, do que propriamente andar a gerir as contas públicas para ter mais 0,5 ou menos 0,5 de saldo orçamental”.
Na leitura deste especialista, e perante a inflação que se regista desde o início da guerra entre Estados Unidos e Irão, o governo não devia abdicar da redução do IRS, mas sim ponderar uma diminuição no imposto, talvez até mais acentuada.
“O governo até deveria corrigir e aumentar o rendimento. Noutros tempos, o Governo teria revisto o aumento de salários e aumento de pensões para fazer face à inflação”.
Perante este cenário, Ricardo Cabral defende que o executivo deveria ter apostado noutros instrumentos, para garantir que o saldo orçamental de 2026 se mantém positivo.
“Os governos procuram despesa que possam antecipar, para ter margem de manobra para o ano seguinte – por exemplo, fundos de ajustamento ambiental ou de reequilíbrio financeiro do setor energético. Há uma concentração de despesa nesse mês para piorar o défice do ano e melhorar o défice do ano seguinte. Portanto, se o governo não antecipar despesa, automaticamente isso resulta numa melhoria do saldo orçamental deste ano”.
[Notícia atualizada às 12h01 de 29 de junho de 2026 para acrescentar declarações do economista Ricardo Cabral]
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