Governo confirma que este ano não haverá corte adicional de IRS

Em 2026, não haverá corte adicional de IRS. Isto depois de, em 2024 e 2025, os portugueses se terem habituado, já perto do final do ano, a beneficiarem de um mês de retenção do IRS extraordinariamente baixa, noticia o Público.

Segundo o mesmo jornal, a informação foi confirmada no recente relatório anual sobre a economia portuguesa publicado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

“O compromisso do Governo com o equilíbrio orçamental implica que uma futura redução do IRS está dependente do espaço fiscal disponível, como ficou demonstrado este ano, quando o Governo decidiu não reduzir as taxas de IRS para dar prioridade ao apoio relacionado com as tempestades", pode ler-se numa parte do relatório em que se dá conta das respostas dadas pelas autoridades portuguesas aos técnicos da missão do FMI presentes em Lisboa, é dito que.

Depois de nos respetivos Orçamentos do Estado estarem logo à partida previstas reduções de taxas, foram introduzidos, em outubro, no caso de 2024, e em setembro, no caso de 2025, cortes adicionais, que se refletiram, com efeitos retrativos ao início do ano, numa redução extraordinária da taxa de retenção do IRS paga pelos contribuintes nesses meses.

Corte adicional do IRS nunca esteve previsto

À Renascença, o Ministério das Finanças esclareceu que nunca esteve previsto um corte adicional no IRS para este ano, reagindo, assim, à notícia desta manhã, em que se dizia que o Governo não ia reduzir o imposto durante o verão devido ao impacto das tempestades nas contas públicas.

Contactado pela Renascença, o gabinete de Miranda Sarmento afirma que nunca houve a intenção de baixar o imposto este ano, mas garante que continua de pé o compromisso para reduzir o IRS em 2027 e 2028.