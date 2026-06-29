Governo confirma que este ano não haverá corte adicional de IRS

Em 2026, não haverá corte adicional de IRS. Isto depois de, em 2024 e 2025, os portugueses se terem habituado, já perto do final do ano, a beneficiarem de um mês de retenção do IRS extraordinariamente baixa, noticia o Público.

Segundo o mesmo jornal, a informação foi confirmada no recente relatório anual sobre a economia portuguesa publicado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

“O compromisso do Governo com o equilíbrio orçamental implica que uma futura redução do IRS está dependente do espaço fiscal disponível, como ficou demonstrado este ano, quando o Governo decidiu não reduzir as taxas de IRS para dar prioridade ao apoio relacionado com as tempestades", pode ler-se numa parte do relatório em que se dá conta das respostas dadas pelas autoridades portuguesas aos técnicos da missão do FMI presentes em Lisboa, é dito que.

Depois de nos respetivos Orçamentos do Estado estarem logo à partida previstas reduções de taxas, foram introduzidos, em outubro, no caso de 2024, e em setembro, no caso de 2025, cortes adicionais, que se refletiram, com efeitos retractivos ao início do ano, numa redução extraordinária da taxa de retenção do IRS paga pelos contribuintes nesses meses.