- Noticiário das 2h
- 30 jun, 2026
-
Lagarde rejeita críticas ao aumento dos juros este mês, decisão foi “justificada”
29 jun, 2026 - 23:28 • Sandra Afonso
Presidente do BCE alerta para os desafios dos novos choques, mais frequentes e voláteis, e defende a subida dos juros decidida este mês, a primeira em três anos. São declarações na abertura do encontro anual em Sintra.
Na abertura de mais uma edição do Fórum do BCE, em Sintra, que junta anualmente banqueiros centrais, economistas e académicos internacionais, Christine Lagarde passou grande parte do discurso a justificar a primeira subida dos juros em três anos.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
Na reunião de 11 de junho, o Banco Central Europeu subiu as três taxas diretoras em 25 pontos base, em reação à guerra no Médio Oriente e ao impacto da subida do preço do petróleo nos restantes preços.
A presidente do Banco Central Europeu assegura que não procurou ganhar margem de manobra com esta decisão. "Houve quem caracterizasse a subida das taxas de juro que efetuámos no início deste mês como uma 'subida de segurança'. Lamento, mas esta descrição não é correta", afirmou Christine Lagarde.
"A nossa análise mostrou que manter as taxas de juro constantes teria deixado a inflação acima de 2% em 2027 e 2028. Esta decisão baseou-se naquilo que vimos diante de nós", acrescentou Christine Lagarde.
Christine Lagarde sublinha que o atual contexto é de elevada volatilidade geopolítica, mas os dados disponíveis sustentam a subida de juros decidida este mês.
"O aumento das taxas de juro era justificado em todos os cenários: ligeiro, adverso e severo. Foi uma decisão robusta do ponto de vista da conceção e nada do que observamos desde então pôs em causa a nossa apreciação", disse Christine Lagarde.
A presidente do BCE avisa ainda que a política monetária voltou ao "essencial". As taxas de juro voltaram a ser o principal instrumento para estabilizar a inflação e terminaram as medidas "não convencionais", como a compra de dívida.
"Já não precisamos de recorrer a instrumentos não convencionais. Embora os tenhamos à nossa disposição, podemos agora concentrar-nos na estabilização da inflação. Não precisamos de decidir com a mesma força. Podemos fazer ajustes ponderados nas taxas, calibrados aos choques que enfrentamos. E já não precisamos de formas complexas de orientação", explicou Christine Lagarde.
Como decide hoje o BCE? "Com base nos dados e reunião a reunião. A política monetária voltou ao essencial", concluiu Christine Lagarde.
Mas o "essencial" não significa voltar ao passado. Lagarde diz que os choques são agora mais frequentes e desafiam os modelos estatísticos e matemáticos. As reações estratégicas podem conduzir a efeitos inesperados. Por outro lado, os choques são mais voláteis, o que deixa a política monetária num "novo território" que exige respostas determinadas.
A próxima reunião do BCE, em que os governadores podem voltar a mexer nos juros, está marcada para 23 de julho. Lagarde voltou a apontar os critérios de análise: "As nossas decisões sobre as taxas de juro norteiam-se pelas perspetivas de inflação, pela dinâmica da inflação subjacente e pela força da transmissão da política monetária", afirmou.
Sobre o sentido da próxima decisão, não foi dada qualquer indicação para já, mas o Fórum está a começar e os trabalhos só terminam na quarta-feira.
Este ano, o encontro de Sintra tem como tema "Moldar o futuro da Europa: inovação, crescimento e estabilidade". Há 11 caras novas no encontro, com destaque para o presidente da Reserva Federal norte-americana, Kevin Warsh.
- Noticiário das 2h
- 30 jun, 2026
-