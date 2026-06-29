Montenegro destaca resposta rápida ao investimento da Lufthansa

A Lufthansa Technik iniciou esta segunda-feira a construção da nova unidade industrial em Santa Maria da Feira, um investimento de centenas de milhões de euros que deverá criar até 700 postos de trabalho qualificados e entrar em funcionamento em 2028.

A cerimónia de lançamento da primeira pedra contou com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que destacou a forma rápida como o país respondeu à proposta de investimento.

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A futura infraestrutura terá cerca de 55 mil metros quadrados e será dedicada à reparação de componentes e peças de motores de aeronaves. A unidade será explorada pela Lufthansa Technik Portugal, empresa criada em 2024 e detida a 100% pela Lufthansa Technik, líder mundial em serviços de manutenção, reparação e revisão de aeronaves (MRO).

Durante a cerimónia, Luís Montenegro considerou que o investimento representa "uma estratégia de desenvolvimento" para o país e defendeu o reforço da parceria entre Portugal e a Alemanha.

Luís Montenegro defendeu que Portugal apresenta, hoje, uma administração pública mais ágil e uma relação menos burocrática com os investidores. O primeiro-ministro considerou, no entanto, que esse esforço deve ser acompanhado ao nível europeu, apelando a processos "mais simples, menos complexos, menos regulação e mais responsabilidade".

O chefe do Governo sustentou ainda que Portugal reúne condições que reforçam a sua atratividade para o investimento, apontando a estabilidade política, social, económica e financeira como fatores diferenciadores. Destacou também a estratégia do executivo de redução da carga fiscal sobre famílias e empresas.

"Nós queremos que as pessoas paguem menos impostos sobre os rendimentos do seu trabalho para poderem estar mais motivados e serem mais produtivos (...) e queremos também que as empresas paguem menos impostos para que tenham mais disponibilidade para poder investir", afirmou.

Já o presidente executivo do Lufthansa Group, Carsten Spohr, afirmou que Portugal se tornou "um dos locais estrategicamente mais importantes" para o grupo fora dos seus mercados domésticos. O responsável sublinhou que o investimento permitirá criar 700 empregos altamente qualificados e reforçar o papel de Portugal na manutenção aeronáutica europeia.

Carsten Spohr aproveitou a ocasião para responder sobre a corrida à privatização da TAP e afirmou que o Lufthansa Group está em condições de assumir de imediato a gestão da companhia aérea.

Atualmente, sete companhias aéreas do Lufthansa Group operam 353 voos semanais para Portugal, ligando Lisboa, Porto, Faro, Madeira e Açores. O grupo emprega mais de 500 pessoas no país e prevê ultrapassar os mil postos de trabalho diretos nos próximos anos.

O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Amadeu Albergaria, destacou o impacto económico esperado para o concelho, apontando o investimento como um marco para a criação de emprego qualificado e para a afirmação internacional do município.