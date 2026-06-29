Preços dos combustíveis sem alterações esta semana

Os preços dos combustíveis deverão manter-se inalterados a partir desta segunda-feira, não sendo esperadas alterações nem no gasóleo nem na gasolina.

Segundo as estimativas, o gasóleo simples não registará qualquer variação, mantendo-se estável, cenário que se repete na gasolina simples 95.

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De acordo com os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), na sexta-feira, 26 de junho, o preço médio do litro do gasóleo simples era de 1,769 euros, enquanto o da gasolina simples 95 se fixava nos 1,877 euros.

Apesar da estabilidade prevista, o preço pago pelos consumidores pode variar entre postos de abastecimento. Em Portugal, o mercado dos combustíveis é liberalizado, permitindo que cada operador defina os seus preços de acordo com fatores como a localização, os custos de exploração e a respetiva estratégia comercial.

Os preços dos combustíveis continuam a ser impactados pela guerra no Médio Oriente, com os EUA, Israel e o Irão envolvidos em ataques militares na região. A guerra levou ao bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde passa 20% do comércio de petróleo e gás natural, levando o preço dos combustíveis a sofrer graves alterações.