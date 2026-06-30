Escolas de condução. Reclamações igualam em meio ano número total de 2025

O Livro de Reclamações Eletrónico registou, em seis meses, praticamente o mesmo número de reclamações atingido em todo o ano de 2025.

Em comunicado enviado às redações, esta terça-feira, pela Direção-Geral do Consumidor, é indicado que, até 23 de junho de 2026, já foram contabilizadas 181 reclamações, o que equivale a "93% das 195 registadas em 2025". Esse número representa, é dito, uma "subida expressiva" também relativamente a 2024, ano em que foram registados 163 reclamações.

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Olhando ao pormenor para os problemas concretos apontados pelos consumidores, nota-se que aumentou o número de queixas quanto ao "incumprimento de horários", "uma das categorias com maior crescimento", diz a DGC. Também o "atendimento sem qualidade ou demorado" regista um ligeiro aumento no número de casos, a acompanhar o número de casos apurados sobre "falta ou erro de informação prestada por funcionários".

A área onde se regista um nível mais elevado de conflito é a dos "pedidos de reapreciação de provas", que já soma 30 reclamações em 2026.