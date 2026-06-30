França suspende taxa de 2 euros para encomendas de baixo valor

A França vai abolir a taxa de dois euros para encomendas de comércio eletrónico de baixo valor provenientes de fora da União Europeia a partir de 1 de julho, altura em que entrará em vigor uma taxa pan-europeia mais elevada, disse Serge Papin, ministro das Pequenas Empresas, esta terça-feira.

A taxa aumentará para 5 euros a partir de novembro, disse Papin, uma vez que a UE pretende adicionar uma taxa administrativa adicional de 2 euros a estas encomendas.

"Em novembro, toda a Europa vai aplicar a chamada taxa administrativa de 2 euros, que passará a ser de 5 euros a partir de novembro. Então, porque é que estamos a suspender (a nossa taxa)? Para monitorizar melhor a situação e os produtos que entram em França", acrescentou Papin.

O Senado francês aprovou na segunda-feira uma versão revista de um projeto de lei que visa restringir os retalhistas online de moda rápida, como a Shein, a Temu (propriedade da PDD Holdings PDD.O) e a AliExpress 9988.HK, após mais de dois anos de debates e discussões entre as duas câmaras do parlamento, enquanto os legisladores procuravam criar um texto que esteja em conformidade com a legislação da União Europeia.