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Prestação da casa aumenta em julho. Saiba quanto vai pagar a mais
30 jun, 2026 - 15:07 • Lusa
Prestações dos créditos à habitação aumentam entre 18,90 e 59,79 euros, consoante o prazo da Euribor, nas revisões realizadas durante o mês de julho.
A prestação da casa vai aumentar em julho para os créditos à habitação com taxa variável indexados à Euribor a três, seis e 12 meses que tenham revisão nesse mês, segundo as simulações da Deco Proteste.
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