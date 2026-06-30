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Prestação da casa aumenta em julho. Saiba quanto vai pagar a mais

30 jun, 2026 - 15:07 • Lusa

Prestações dos créditos à habitação aumentam entre 18,90 e 59,79 euros, consoante o prazo da Euribor, nas revisões realizadas durante o mês de julho.

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A prestação da casa vai aumentar em julho para os créditos à habitação com taxa variável indexados à Euribor a três, seis e 12 meses que tenham revisão nesse mês, segundo as simulações da Deco Proteste.

As simulações realizadas para a agência Lusa pela Deco Proteste/Contas e Direitos têm por base um empréstimo de 150 mil euros, a 30 anos, com um "spread" de 1%.

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Neste cenário, os contratos indexados à Euribor a 12 meses revistos em julho passam a pagar uma prestação mensal de 698,77 euros, o que representa um aumento de 59,79 euros face à última revisão, realizada em julho de 2025.

os contratos com Euribor a seis meses registam uma subida de 37,76 euros em comparação com a revisão de janeiro, passando a prestação para 681,63 euros.

Nos empréstimos indexados à Euribor a três meses, a prestação aumenta 18,90 euros face à revisão de abril, atingindo 660,16 euros por mês.

Em junho, a média mensal da Euribor fixou-se em 2,339% a três meses, 2,596% a seis meses e 2,798% a 12 meses.

A taxa considerada para a revisão de um crédito à habitação com taxa variável corresponde sempre à média da Euribor do mês anterior ao da atualização do contrato.

Segundo os dados mais recentes do Banco de Portugal, referentes a abril, a Euribor a seis meses era o indexante mais utilizado, representando 39,56% do stock de créditos à habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados mostram que a Euribor a 12 meses correspondia a 31,53% desses empréstimos, enquanto a Euribor a três meses representava 24,55%.

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