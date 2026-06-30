PRR: Plano desembolsa mais 73 milhões de euros na última semana

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) pagou mais 73 milhões de euros aos seus beneficiários na última semana, com o total de pagamentos a ascender agora a 13.104 milhões de euros, foi anunciado.

De acordo com o último relatório de monitorização, o total de pagamentos corresponde agora a 59% do valor contratado e a 60% do aprovado.

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Com os maiores valores recebidos estão as empresas (4.636 milhões de euros), as entidades públicas (2.706 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (2.052 milhões de euros).

Depois surgem as empresas públicas (1.392 milhões de euros), as escolas (635 milhões de euros), as instituições do ensino superior (544 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (449 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (363 milhões de euros) e, por último, as famílias (328 milhões de euros).

A execução do plano segue nos 61%.

Por sua vez, as aprovações de projetos estão em 24.928 milhões de euros, abaixo dos 24.948 milhões de euros anteriormente reportados.

A liderar as aprovações de projetos estão também as empresas (8.532 milhões de euros), seguidas pelas entidades públicas (4.825 milhões de euros) e pelas autarquias e áreas metropolitanas (4.712 milhões de euros).

Destacam-se ainda as empresas públicas (2.751 milhões de euros) e as instituições do ensino superior (1.006 milhões de euros).

Surgem depois as escolas (992 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (893 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (737 milhões de euros) e, por último, as famílias (480 milhões de euros).

Até à passada quarta-feira, o PRR recebeu 516.640 candidaturas, sendo que 484.346 foram analisadas.

Já as candidaturas aprovadas ascenderam a 384.018, mais 27.

O PRR pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.