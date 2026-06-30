- Noticiário das 12h
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Taxa de inflação abranda para 3,2% em junho
30 jun, 2026 - 12:23 • Lusa
Números foram divulgados esta terça-feira pelo INE.
A taxa de inflação abrandou para 3,2% em junho, em termos homólogos, contra 3,3% no mês anterior, segundo a estimativa rápida divulgada esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
“Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi 3,2% em junho de 2026, taxa inferior em 0,1 pontos percentuais à observada no mês anterior”, refere o INE.
O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) também terá registado, em junho, uma taxa de variação homóloga de 2,5%, 0,3 pontos percentuais acima do verificado em maio.
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