Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 02 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

A partir de agosto será mais difícil pedir crédito à habitação

02 jul, 2026 - 18:49 • Sandra Afonso

Para reduzir o risco e o endividamento das famílias, o Banco de Portugal aperta as regras de concessão de crédito a partir de 1 de agosto: a taxa de esforço passa para 45% e só são admitidos 10% de excepções, só têm acesso a contratos de 40 anos quem tem até 35 anos de idade, para os restantes, o empréstimo tem de ser pago em 35 anos, no máximo.

A+ / A-

No próximo mês de agosto entram em vigor regras mais apertadas para a concessão de crédito à habitação. O objetivo é reduzir o risco financeiro, que aumentou sete vezes nos casos de risco elevado, e o endividamento das famílias, numa altura em que sobem os pedidos de empréstimo, sobretudo devido à garantia pública para jovens.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Segundo o Banco de Portugal, a compra da primeira habitação aumentou desde agosto de 2024, com indícios de relaxamento dos critérios de concessão. Os novos compradores representavam 56% em 2022 e representam agora 62%, tendo disparado com a garantia estatal. O recurso à taxa mista também aumentou, tendência que deverá manter-se e que expõe mais famílias ao aumento dos juros.

As alterações à recomendação macroprudencial, que têm vindo a ser divulgadas nas últimas semanas, foram formalizadas esta quinta-feira. Trata-se de uma resposta à garantia estatal, que permite aos jovens até aos 35 anos comprarem a primeira habitação própria e permanente com empréstimo bancário até 100%, ultrapassando o limite de 90% em vigor e aumentando a taxa de esforço.

Esta é justamente a principal alteração a partir de 1 de agosto: a taxa de esforço limite para o crédito à habitação passa de 50% para 45%.

São também simplificadas as exceções à taxa de esforço: apenas 10% dos novos contratos podem ultrapassar esta regra.

Os prazos do empréstimo passam também a ser mais reduzidos: até aos 35 anos de idade, o empréstimo pode ser amortizado em 40 anos; para os restantes, os créditos não podem ter mais de 35 anos de duração.

Até agora, o Banco de Portugal admitia três intervalos: até 40 anos para pessoas com idade até aos 30 anos; até 37 anos para idades entre os 30 e os 35 anos; e até 35 anos para idades superiores a 35 anos.

O Banco de Portugal acredita que o impacto destas alterações será limitado no curto prazo, com efeitos ligeiros no Produto Interno Bruto, no consumo e no investimento, mas nulo no longo prazo. Tendo em conta o custo-benefício, as novas regras são positivas e deverão melhorar o perfil de risco dos mutuários e a estabilidade financeira.

Os bancos têm agora um mês para se adaptarem.

"Estas alterações aplicam-se aos contratos cuja avaliação de solvabilidade do mutuário ocorra a partir de 1 de agosto de 2026. Esta aplicação diferida permite que as instituições disponham de um período adequado para se ajustarem", defende o supervisor.

Entretanto, poderão ainda ser adotadas medidas adicionais "se forem consideradas adequadas para prevenir, mitigar ou reduzir os riscos identificados".

Esta é uma recomendação macroprudencial. Os bancos não estão obrigados a aplicá-la, mas geralmente seguem as orientações do supervisor. Álvaro Santos Pereira, governador do Banco de Portugal, já defendeu publicamente uma alteração legislativa que torne as recomendações vinculativas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 02 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Sismos na Venezuela

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismos

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismo(...)