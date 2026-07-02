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Portugal teve maior subida da UE dos preços das casas

02 jul, 2026 - 11:39 • Lusa

Portugal foi o Estado-membro da União Europeia (UE) em que o preço das casas mais aumentou na variação homóloga (17,8%) e o segundo em cadeia (3,8%), no primeiro trimestre, divulga o Eurostat.

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Portugal foi o Estado-membro da União Europeia (UE) em que o preço das casas mais aumentou na variação homóloga (17,8%) e o segundo em cadeia (3,8%), no primeiro trimestre, divulga esta quinta-feira o Eurostat.

Na zona euro, comparando com o mesmo trimestre de 2025, o indicador subiu 4,7% e, na UE, acelerou 5,1%, segundo o serviço estatístico europeu.

Já na variação em cadeia, o preço das casas aumentou 1,0% na área do euro e 1,2 na UE.

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