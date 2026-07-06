Champôs, chocolates e pastas de dentes. Saiba como a IA está a mudar os produtos que consome

A empresa francesa de cosméticos L'Oréal utilizou a IA para identificar moléculas nos seus produtos de cuidados da pele que podem ser reaproveitadas para utilização em champôs. Segundo um alto executivo revelou à Reuters consegue agora criar produtos quatro vezes mais depressa do que antes. Mas não é a única. Empresas do setor de bens de consumo, incluindo a Nestlé, proprietária da Nescafé, a Haleon, fabricante da pasta de dentes Sensodyne, e a Mondelez, fabricante de chocolate, estão a utilizar IA na inovação de produtos. Em alguns casos, ajuda-as a testar ingredientes mais rapidamente, a gerar ideias para fórmulas e a resolver vulnerabilidades na cadeia de abastecimento, afirmaram os executivos. O impulso para integrar a IA no desenvolvimento de produtos surge num momento em que as empresas de bens de consumo enfrentam pressão para inovar mais rapidamente e reduzir custos, num contexto de mudanças nos gostos dos consumidores. A L’Oréal, que começou a utilizar IA nos seus laboratórios há quatro anos, identificou novas moléculas para produtos de beleza ao prever o efeito que estas terão na pele e no cabelo, afirmou Fabrice Megarbane, presidente da sua unidade de produtos de consumo.

A inovação recente da L’Oréal consistiu em reaproveitar moléculas utilizadas em produtos de cuidados da pele para um champô que utiliza colagénio para conferir volume e corpo ao cabelo, explicou Megarbane. “É possível avançar muito mais rapidamente imaginando... novas associações de moléculas e novos benefícios das moléculas”, afirmou Megarbane na Cimeira Global do Consumer Goods Forum, realizada em Viena no final de junho. O CEO da L'Oréal, Nicolas Hieronimus, lançou no ano passado um “plano de estímulo à beleza” para impulsionar a inovação, depois de a L'Oréal ter registado o crescimento mais lento das vendas do grupo em vários anos. O IA acelera o desenvolvimento de produtos A inovação em produtos, impulsionada pela IA, é um “fator de mudança radical” na fabricante de chocolate Mondelez, afirmou Filippo Catalano, Diretor de Informação e Digital, à Reuters.

A tecnologia ajudou a empresa proprietária das marcas Cadbury e Toblerone a acelerar processos e a reinventar receitas. A empresa afirmou que a IA pode criar receitas, incluindo ideias “fora do comum”, que são depois avaliadas por um especialista humano. “É possível otimizar a forma como se desenvolvem as receitas”, afirmou Catalano, apontando para a possibilidade de reduzir a dependência de um único fornecedor nas cadeias de abastecimento e para a capacidade de adaptar as fórmulas de modo a responder às mudanças nos gostos dos consumidores. A ferramenta de IA da Mondelez está a reduzir o número de amostras normalmente geradas através da inovação, afirmou.