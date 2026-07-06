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Onda de calor
Portugal bate recorde de consumo de eletricidade no verão
06 jul, 2026 - 17:49 • Ricardo Vieira
Com temperaturas a rondar os 40 graus em várias zonas do país, portugueses não consumiam tanta eletricidade em meses de verão desde 13 de julho de 2022.
Em plena onda de calor, Portugal atingiu novos máximos de consumo de eletricidade no verão, segundo dados revelados esta segunda-feira pela REN - Redes Energéticas Nacionais.
O recorde foi batido em dois dias consecutivos: na quinta-feira e sexta-feira da semana passada, 2 e 3 de julho, com temperaturas a rondar os 40 graus em várias zonas do país e os portugueses a socorrerem-se dos sistemas de refrigeração.
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“No dia 2 de julho, o consumo diário atingiu 165,6 GWh, valor que voltou a ser superado no dia seguinte, 3 de julho, ao alcançar 171,1 GWh”, indica a REN, em comunicado enviado às redações.
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O anterior máximo de consumo de eletricidade em meses de verão tinha sido registado a 13 de julho de 2022. Nesse dia, os portugueses gastaram 163,4 GWh.
“Já a hora ponta de consumo de verão registou um novo recorde às 20h00 de 2 de julho, quando a procura instantânea de eletricidade atingiu os 8.493 MW, ultrapassando o anterior máximo de 7.918 MW, registado a 30 de junho de 2025, adianta a REN.
De acordo com a empresa gestora das redes energéticas, “os valores de consumo agora alcançados evidenciam uma tendência de aproximação, que se tem verificado entre os consumos máximos de verão e de inverno”.
No entanto, os valores valores máximos de inverno são naturalmente maiores: 197,1 GWh por dia e 10261 MW por hora.
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