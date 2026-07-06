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Onda de calor

​Portugal bate recorde de consumo de eletricidade no verão

06 jul, 2026 - 17:49 • Ricardo Vieira

Com temperaturas a rondar os 40 graus em várias zonas do país, portugueses não consumiam tanta eletricidade em meses de verão desde 13 de julho de 2022.

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Em plena onda de calor, Portugal atingiu novos máximos de consumo de eletricidade no verão, segundo dados revelados esta segunda-feira pela REN - Redes Energéticas Nacionais.

O recorde foi batido em dois dias consecutivos: na quinta-feira e sexta-feira da semana passada, 2 e 3 de julho, com temperaturas a rondar os 40 graus em várias zonas do país e os portugueses a socorrerem-se dos sistemas de refrigeração.

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“No dia 2 de julho, o consumo diário atingiu 165,6 GWh, valor que voltou a ser superado no dia seguinte, 3 de julho, ao alcançar 171,1 GWh”, indica a REN, em comunicado enviado às redações.

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O anterior máximo de consumo de eletricidade em meses de verão tinha sido registado a 13 de julho de 2022. Nesse dia, os portugueses gastaram 163,4 GWh.

“Já a hora ponta de consumo de verão registou um novo recorde às 20h00 de 2 de julho, quando a procura instantânea de eletricidade atingiu os 8.493 MW, ultrapassando o anterior máximo de 7.918 MW, registado a 30 de junho de 2025, adianta a REN.

De acordo com a empresa gestora das redes energéticas, “os valores de consumo agora alcançados evidenciam uma tendência de aproximação, que se tem verificado entre os consumos máximos de verão e de inverno”.

No entanto, os valores valores máximos de inverno são naturalmente maiores: 197,1 GWh por dia e 10261 MW por hora.

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