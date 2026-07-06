Preço dos combustíveis sobe esta segunda-feira

O preço dos combustíveis volta a subir esta segunda-feira, depois das quedas registadas nas últimas semanas.

Na sexta-feira, o Automóvel Clube de Portugal estimava um aumento de três cêntimos no gasóleo e dois na gasolina, no entanto, o governo decidiu reduzir o Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP) para aliviar o aumento.

Aplicado o desconto, a subida deve rondar 2,3 cêntimos por litro no gasóleo e 1,5 cêntimos na gasolina.

Os preços dos combustíveis continuam a ser pressionados pela guerra no Médio Oriente, que envolve ataques entre os Estados Unidos, Israel e o Irão.

O conflito levou ao bloqueio do Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde circula cerca de 20% do comércio mundial de petróleo e gás natural.

Pode consultar os preços dos combustíveis na sua zona através do observatório de preços da Direção Geral de Energia e Geologia.