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INE. Produção industrial diminui 3,8% em 2025

07 jul, 2026 - 12:30 • Lusa

Esta evolução foi, em grande medida, influenciada pela diminuição dos preços, refletida no decréscimo homólogo de 2,9% registado pelo índice de preços na produção industrial (IPPI) em 2025, de acordo com os resultados provisórios do Inquérito Anual à Produção Industrial.

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A produção industrial diminuiu 3,8% em 2025 com o valor de venda dos produtos e prestação de serviços nas indústrias transformadoras a fixar-se nos 110,6 mil milhões de euros, de acordo com o Intuito Nacional de Estatística (INE).

Esta evolução foi, em grande medida, influenciada pela diminuição dos preços, refletida no decréscimo homólogo de 2,9% registado pelo índice de preços na produção industrial (IPPI) em 2025, de acordo com os resultados provisórios do Inquérito Anual à Produção Industrial.

Os maiores contributos para a diminuição do valor da venda de produtos e prestação de serviços registaram-se na fabricação de coque e de produtos petrolíferos refinados com uma diminuição de 3,3 pontos percentuais (p.p.), seguindo-se a fabricação de máquinas e equipamentos, e a produção e distribuição de eletricidade, gás, vapor e ar condicionado ambas com um contributo de -0,4 p.p..

A divisão das indústrias alimentares manteve-se como com maior peso relativo no valor da venda de produtos e prestação de serviços (16,2%), tendo aumentado 2,4% face a 2024.

Seguiram-se a fabricação de veículos a motor, reboques e semirreboques (peso de 11,1%; +5,5% face a 2024) e a fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos (peso de 7,1%, -4,2% face a 2024).

O valor da produção industrial vendida no mercado nacional ascendeu a 54,8 mil milhões de euros, representando 51,2% do total, este valor foi ligeiramente superior ao das exportações e diminuiu 3,4% face a 2024.

As vendas para os mercados externos totalizaram 52,3 mil milhões de euros e diminuíram 3,6% face ao ano anterior. O mercado fora da União Europeia registou um decréscimo mais acentuado (-6,6%) do que o mercado interno do bloco (-2,6%).

A diminuição das vendas de coque e de produtos petrolíferos refinados foi a que mais contribuiu para a evolução negativa em todos os mercados. Em sentido inverso, no mercado fora da União europeia, destacaram-se os contributos positivos das vendas de equipamentos informáticos e para comunicações, produtos eletrónicos e óticos.

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