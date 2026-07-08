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DECO alerta que importação de combustível ilegal coloca em causa "garantia de qualidade"

08 jul, 2026 - 12:59 • Jaime Dantas

Um relatório da EPCOL, associação que representa as petrolíferas, revela que a entrada de combustível ilegal no país resultou numa perda fiscal superior a 1100 milhões de euros e no incumprimento das resevas obrigatórias.

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A associação de Defesa do Consumidor (DECO) classifica a entrada ilegal de combustível em Portugal, para a qual alerta esta segunda-feira um relatório das empresas petrolíferas, "um crime económico" com impacto para os consumidores.

De acordo com o documento da EPCOL, associação que representa o setor, entraram nos últimos três anos mais de 1400 milhões de litros de combustível ilegal no país, o que resultou numa perda fiscal superior a 1100 milhões de euros e no incumprimento das resevas obrigatórias.

À Renascença, Tiago Silva, da DECO, alerta que "ao não serem declarados os volumes não há qualquer garantia sobre a sua qualidade, não é auditável aquilo que está a entrar".

"Não está escrito se a bomba tem combustível bom ou mau, legal ou ilegal, portanto, existe um risco para o consumidor", atenta.

Além dos problemas que esta prática traz a quem abastece o carro, também provoca "concorrência desleal" entre gasolineiras. "Este combustível entra paralelo a um outro negócio que cumpre as regras, paga os seus impostos", diz.

Em três anos entraram em Portugal mais de 1.400 milhões de litros de combustível ilegal

Combustíveis

Em três anos entraram em Portugal mais de 1.400 milhões de litros de combustível ilegal

Estudo da EPCOL, a associação que representa as pe(...)

"Uma forma de mitigar estas práticas" passava por "apontar as companhias" que importam combustível ilegalmente. O analista em mercados petrolíferos defende que a Entidade Reguladora do Setor da Energia (ERSE) divulge o nome das empresas em incumprimento.

"Isto pode ser uma forma de disuadir empresas que têm um nome a defender, que não querem nem ver o seu nome envolvido", sugere.

Tiago Silva destaca ainda que a perda fiscal "gigantestesca" que é estimada pelas petrolíferas. Um prejuízo que "acaba por ser compensado mantendo impostos altos", algo que acaba por "aliciar para este tipo de práticas".

O especialista salienta que cerca de "metade do preço dos combustíveis em portugal são impostos", um cenário que contrasta com a vizinha Espanha. Essa disparidade leva a que a importação ilegal de combustível pela fronteira dê "muito a ganhar" às empresas, em relação à via legal.

"Deveria haver aqui, de facto, uma harmonização", recomenda.

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