DECO alerta que importação de combustível ilegal coloca em causa "garantia de qualidade"

A associação de Defesa do Consumidor (DECO) classifica a entrada ilegal de combustível em Portugal, para a qual alerta esta segunda-feira um relatório das empresas petrolíferas, "um crime económico" com impacto para os consumidores.

De acordo com o documento da EPCOL, associação que representa o setor, entraram nos últimos três anos mais de 1400 milhões de litros de combustível ilegal no país, o que resultou numa perda fiscal superior a 1100 milhões de euros e no incumprimento das resevas obrigatórias.

À Renascença, Tiago Silva, da DECO, alerta que "ao não serem declarados os volumes não há qualquer garantia sobre a sua qualidade, não é auditável aquilo que está a entrar".

"Não está escrito se a bomba tem combustível bom ou mau, legal ou ilegal, portanto, existe um risco para o consumidor", atenta.



Além dos problemas que esta prática traz a quem abastece o carro, também provoca "concorrência desleal" entre gasolineiras. "Este combustível entra paralelo a um outro negócio que cumpre as regras, paga os seus impostos", diz.