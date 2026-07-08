- Noticiário das 15h
- 08 jul, 2026
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Consumo
DECO alerta que importação de combustível ilegal coloca em causa "garantia de qualidade"
08 jul, 2026 - 12:59 • Jaime Dantas
Um relatório da EPCOL, associação que representa as petrolíferas, revela que a entrada de combustível ilegal no país resultou numa perda fiscal superior a 1100 milhões de euros e no incumprimento das resevas obrigatórias.
A associação de Defesa do Consumidor (DECO) classifica a entrada ilegal de combustível em Portugal, para a qual alerta esta segunda-feira um relatório das empresas petrolíferas, "um crime económico" com impacto para os consumidores.
De acordo com o documento da EPCOL, associação que representa o setor, entraram nos últimos três anos mais de 1400 milhões de litros de combustível ilegal no país, o que resultou numa perda fiscal superior a 1100 milhões de euros e no incumprimento das resevas obrigatórias.
À Renascença, Tiago Silva, da DECO, alerta que "ao não serem declarados os volumes não há qualquer garantia sobre a sua qualidade, não é auditável aquilo que está a entrar".
"Não está escrito se a bomba tem combustível bom ou mau, legal ou ilegal, portanto, existe um risco para o consumidor", atenta.
Além dos problemas que esta prática traz a quem abastece o carro, também provoca "concorrência desleal" entre gasolineiras. "Este combustível entra paralelo a um outro negócio que cumpre as regras, paga os seus impostos", diz.
Combustíveis
Em três anos entraram em Portugal mais de 1.400 milhões de litros de combustível ilegal
Estudo da EPCOL, a associação que representa as pe(...)
"Uma forma de mitigar estas práticas" passava por "apontar as companhias" que importam combustível ilegalmente. O analista em mercados petrolíferos defende que a Entidade Reguladora do Setor da Energia (ERSE) divulge o nome das empresas em incumprimento.
"Isto pode ser uma forma de disuadir empresas que têm um nome a defender, que não querem nem ver o seu nome envolvido", sugere.
Tiago Silva destaca ainda que a perda fiscal "gigantestesca" que é estimada pelas petrolíferas. Um prejuízo que "acaba por ser compensado mantendo impostos altos", algo que acaba por "aliciar para este tipo de práticas".
O especialista salienta que cerca de "metade do preço dos combustíveis em portugal são impostos", um cenário que contrasta com a vizinha Espanha. Essa disparidade leva a que a importação ilegal de combustível pela fronteira dê "muito a ganhar" às empresas, em relação à via legal.
"Deveria haver aqui, de facto, uma harmonização", recomenda.
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