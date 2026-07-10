Gasóleo vai custar mais sete cêntimos e gasolina três cêntimos

Esta semana, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, mostrou-se confiante de que o custo dos combustíveis iria continuar a descer, mas insistiu que o Governo quer perceber como são formados os preços.

Há uma semana, o barril de brent estava a ser transacionado a 74,6 dólares e esta sexta feira o valor subiu menos de um dólar para 75,4 dólares.

No dia de ontem, quinta-feira, o preço médio da gasolina era de 1,89 euros e o do gasóleo era de 1,79 euros.

Os dados são fornecidos à Renascença , pela presidente da ANAREC (Asociação Nacional de Revendedorres de Combustíveis), que sublinha, no entanto, que os números finais só serão conhecidos ao final da tarde.

Mais uma subida nos preços dos combustíveis para a próxima semana. O gasóleo deve subir sete cêntimos e a gasolina aumentar três cêntimos .

"Temos esperança que os preços continuem a descer, se tudo correr bem a nível internacional, e queremos ver como é que se vai refletir no preço que as pessoas vão ter que pagar pela gasolina e pelo gasóleo", afirmou.

Sempre a subir

O preço do gasóleo subiu 30,3% em maio face ao período homólogo de 2025 e o da gasolina 95 avançou 19,3%, num mês em que a cotação média do Brent avançou 60,3%, segundo a DGEG.

De acordo com as Estatísticas Rápidas dos Combustíveis Fósseis, publicadas pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio de venda ao público do gasóleo rodoviário fixou-se em 1,977 euros por litro em maio, contra 1,517 euros no mesmo mês do ano passado. No entanto, na comparação com abril, registou uma descida face aos 2.038 euros registados no mês anterior.

Já a gasolina 95 registou um preço médio de 2,000 euros por litro, acima dos 1,677 euros observados em maio de 2025 e dos 1,919 euros do mês passado.

Os preços dos combustíveis continuam a ser pressionados pela guerra no Médio Oriente, que envolve ataques entre os Estados Unidos, Israel e o Irão.

O conflito levou ao bloqueio do Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde circula cerca de 20% do comércio mundial de petróleo e gás natural.

Pode consultar os preços dos combustíveis na sua zona através do observatório de preços da Direção Geral de Energia e Geologia.