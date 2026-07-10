Revendedores de combustíveis acusam ministra do Ambiente de "populista" e de "desconhecimento do mercado"

A vice-presidente da ANAREC, Associação de Revendedores, Mafalda Trigo, é muito crítica em relação às declarações da ministra do Ambiente e da Energia sobre uma eventual descida dos preços dos combustíveis. “Demonstrou um total desconhecimento do mercado, se calhar era capaz de ser mais apropriado a ministra do Ambiente ter-se informado junto dos conselheiros como é que se processa o preço do combustível”, começa por dizer à Renascença Mafalda Trigo. Trigo diz ainda que Maria da Graça Carvalho pediu à ENSE (Entidade Nacional para o Sector Energético,) para fazerem uma análise, mas a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, a ERSE, “já veio dizer que o preço eficiente está perfeitamente explicado”.

Esta semana, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, mostrou-se confiante de que o custo dos combustíveis iria continuar a descer, mas insistiu que o Governo quer perceber como são formados os preços. "Temos esperança que os preços continuem a descer, se tudo correr bem a nível internacional, e queremos ver como é que se vai refletir no preço que as pessoas vão ter que pagar pela gasolina e pelo gasóleo", afirmou. A mesma responsável diz que depois que depois das “declarações populistas que agradaram ao consumidor final”, levaram a que muitos consumidores ligassem indignados com o “aumento dos preços que não compreendem”. A vice-presidente da ANAREC diz, referindo-se à ministra do Ambiente que “pessoas que com alguma importância social e com responsabilidades devem primeiro informar-se de uma maneira segura do que é que se está a passar para depois poder formar a sua opinião de forma concertada, sem trazer alarmismos públicos”.