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Energia
Revendedores de combustíveis acusam ministra do Ambiente de "populista" e de "desconhecimento do mercado"
10 jul, 2026 - 13:59 • João Carlos Malta
Em causa, as declarações desta semana da ministra do Ambiente e da Energia sobre uma eventual descida dos preços dos combustíveis. Para a semana, os preços vão aumentar entre três e sete cêntimos.
A vice-presidente da ANAREC, Associação de Revendedores, Mafalda Trigo, é muito crítica em relação às declarações da ministra do Ambiente e da Energia sobre uma eventual descida dos preços dos combustíveis.
“Demonstrou um total desconhecimento do mercado, se calhar era capaz de ser mais apropriado a ministra do Ambiente ter-se informado junto dos conselheiros como é que se processa o preço do combustível”, começa por dizer à Renascença Mafalda Trigo.
Trigo diz ainda que Maria da Graça Carvalho pediu à ENSE (Entidade Nacional para o Sector Energético,) para fazerem uma análise, mas a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, a ERSE, “já veio dizer que o preço eficiente está perfeitamente explicado”.
Consumo
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Esta semana, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, mostrou-se confiante de que o custo dos combustíveis iria continuar a descer, mas insistiu que o Governo quer perceber como são formados os preços.
"Temos esperança que os preços continuem a descer, se tudo correr bem a nível internacional, e queremos ver como é que se vai refletir no preço que as pessoas vão ter que pagar pela gasolina e pelo gasóleo", afirmou.
A mesma responsável diz que depois que depois das “declarações populistas que agradaram ao consumidor final”, levaram a que muitos consumidores ligassem indignados com o “aumento dos preços que não compreendem”.
A vice-presidente da ANAREC diz, referindo-se à ministra do Ambiente que “pessoas que com alguma importância social e com responsabilidades devem primeiro informar-se de uma maneira segura do que é que se está a passar para depois poder formar a sua opinião de forma concertada, sem trazer alarmismos públicos”.
Na próxima semana haverá mais uma subida nos preços dos combustíveis para a próxima semana. O gasóleo deve subir sete cêntimos e a gasolina aumentar três cêntimos.
Os dados são fornecidos à Renascença, pela presidente da ANAREC (Asociação Nacional de Revendedorres de Combustíveis), que sublinha, no entanto, que os números finais só serão conhecidos ao final da tarde.
No dia de ontem, quinta-feira, o preço médio da gasolina era de 1,89 euros e o do gasóleo era de 1,79 euros.
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