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Combustíveis ficam mais caros esta segunda-feira

13 jul, 2026 - 07:20 • João Malheiro

Redução do ISP atenua aumento dos preços.

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Os combustíveis vão ficar mais caros a partir desta segunda-feira, depois das quedas registadas nas últimas semanas.

Na sexta-feira, o Automóvel Clube de Portugal estimava um aumento de três cêntimos no gasóleo e dois na gasolina. Contudo,o Governo decidiu reduzir o Imposto Sobre Produtos Petrolíferos para aliviar este aumento.

Aplicando o desconto, a subida dos preços deve rondar 2,3 cêntimos por litro no gasóleo e 1,5 cêntimos na gasolina.

Os valores dos combustíveis continuam a ser pressionados pela guerra no Médio Oriente, que envolve ataques entre os Estados Unidos, Israel e o Irão.

O conflito levou ao bloqueio do Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde circula cerca de 20% do comércio mundial de petróleo e gás natural.

Pode consultar os preços dos combustíveis na sua zona através do observatório de preços da Direção Geral de Energia e Geologia.

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