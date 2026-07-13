​PS e ANAREC insistem na redução do IVA dos combustíveis

Num dia de aumentos dos preços do gasóleo e da gasolina, o PS voltou a insistir na redução do IVA dos combustíveis.



O dirigente socialista André Moz Caldas diz que a redução temporária do IVA cortaria cerca de 15 cêntimos por litro de combustível e acusou o Governo de lucrar com a crise.

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“A insensibilidade do Governo tem limites. Enquanto os portugueses têm cada vez mais dificuldades, o Governo, em vez de as minimizar, limita-se a ganhar dinheiro com a inflação e a esperar que a crise passe. O problema é que cada dia que passa, as dificuldades agravam-se e torna-se cada vez mais incompreensível o estado de negação deste Governo. O Governo transformou uma crise geopolítica numa oportunidade fiscal”, afirma André Moz Caldas.

Também a Associação de Revendedores e de Combustíveis (ANAREC) defende que a descida do IVA é uma medida mais efetiva do que a redução do desconto no ISP.

Em declarações à Renascença, Mafalda Trigo, a vice-presidente da ANAREC, dá o exemplo de Espanha e garante que o Governo não ficaria a perder.

“Quando estávamos no auge deste conflito, Espanha baixou consideravelmente o IVA para 10%. Isso é uma coisa que conseguimos, no imediato, sentir uma descida considerável [no preço dos combustíveis]. Portugal deveria fazer o mesmo”, defende Mafalda Trigo.

A vice-presidente da ANAREC argumenta que, “em termos de receita, seria mais benéfico descer os impostos”, porque com um maior número de litros vendidos nos postos de combustível “a receita final seria superior”.

Os preços dos combustíveis voltaram a aumentar esta segunda-feira, entre sete cêntimos por litro no gasóleo e três cêntimos na gasolina.

Esta subida acontece numa altura de grande tensão no Estreito de Ormuz, pode onde passam cerca de 20% do petróleo mundial.