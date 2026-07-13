Volkswagen: Comissão de Trabalhadores não espera despedimentos na AutoEuropa

A expectativa da Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa é que os cortes na Volkswagen, que podem ir até 100 mil postos de trabalho, não devem afetar a fábrica situada em Palmela.

Em declarações à Renascença, Rogério Nunes, desta Comissão, mostra-se solidário com quem trabalha para as empresas do grupo na Alemanha.

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Segundo indica, serão os mais afetados por esta redução de pessoal: “Pelo que nos é dado a conhecer neste momento está apenas a ser pensada para a Alemanha e, como tal, aqui estamos solidários com os nossos colegas que estão a passar por este processo”.

Relativamente à Autoeuropa, onde trabalham mais de quatro mil pessoas, “não estamos neste momento a vislumbrar num futuro próximo que essa redução de postos de trabalho também possa ter aqui alguma influência na nossa fábrica”.