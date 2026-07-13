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Indústria Automóvel
Volkswagen: Comissão de Trabalhadores não espera despedimentos na AutoEuropa
13 jul, 2026 - 20:07 • João Maldonado
Documento interno da gigante alemã abre possibilidade de dispensar até 100 mil trabalhadores. Não há informação de que os cortes afetem fábrica em Portugal.
A expectativa da Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa é que os cortes na Volkswagen, que podem ir até 100 mil postos de trabalho, não devem afetar a fábrica situada em Palmela.
Em declarações à Renascença, Rogério Nunes, desta Comissão, mostra-se solidário com quem trabalha para as empresas do grupo na Alemanha.
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Segundo indica, serão os mais afetados por esta redução de pessoal: “Pelo que nos é dado a conhecer neste momento está apenas a ser pensada para a Alemanha e, como tal, aqui estamos solidários com os nossos colegas que estão a passar por este processo”.
Relativamente à Autoeuropa, onde trabalham mais de quatro mil pessoas, “não estamos neste momento a vislumbrar num futuro próximo que essa redução de postos de trabalho também possa ter aqui alguma influência na nossa fábrica”.
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A unidade de Palmela, criada em 1991, contribuiu anualmente para cerca de 1,6% do Produto Interno Bruto Português (PIB).
A notícia que dá conta do aumento de trabalhadores que serão dispensados foi esta segunda-feira avançada pela Reuters.
Além dos 50 mil postos de trabalho já conhecidos, que deverão ser cortados, outros 50 mil estarão a ser equacionados – devido a custos de competitividade calculados pela empresa, a rondar os 20%, num documento interno a que a agência noticiosa teve acesso.
Perante esse cenário, o presidente executivo, Oliver Blume refere que uma avaliação teórica aponta para a necessidade de eliminar mais 50 mil postos de trabalho, que se juntariam aos 50 mil cortes já acordados no grupo, incluindo nas marcas Volkswagen, Audi e Porsche.
"Estamos a avaliar, em todas as marcas, empresas e regiões, quantos ajustamentos são realmente necessários e viáveis", afirma o responsável no documento.
Caso avance na totalidade, o plano poderá elevar para 100 mil o número de postos de trabalho abrangidos pelo processo de reestruturação.
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