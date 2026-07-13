Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 13 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Indústria Automóvel

Volkswagen: Comissão de Trabalhadores não espera despedimentos na AutoEuropa

13 jul, 2026 - 20:07 • João Maldonado

Documento interno da gigante alemã abre possibilidade de dispensar até 100 mil trabalhadores. Não há informação de que os cortes afetem fábrica em Portugal.

A+ / A-

A expectativa da Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa é que os cortes na Volkswagen, que podem ir até 100 mil postos de trabalho, não devem afetar a fábrica situada em Palmela.

Em declarações à Renascença, Rogério Nunes, desta Comissão, mostra-se solidário com quem trabalha para as empresas do grupo na Alemanha.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo indica, serão os mais afetados por esta redução de pessoal: “Pelo que nos é dado a conhecer neste momento está apenas a ser pensada para a Alemanha e, como tal, aqui estamos solidários com os nossos colegas que estão a passar por este processo”.

Relativamente à Autoeuropa, onde trabalham mais de quatro mil pessoas, “não estamos neste momento a vislumbrar num futuro próximo que essa redução de postos de trabalho também possa ter aqui alguma influência na nossa fábrica”.

Volkswagen admite corte de mais 50 mil postos de trabalho a nível mundial

Volkswagen admite corte de mais 50 mil postos de trabalho a nível mundial

CEO diz que grupo tem uma desvantagem de custos de(...)

A unidade de Palmela, criada em 1991, contribuiu anualmente para cerca de 1,6% do Produto Interno Bruto Português (PIB).

A notícia que dá conta do aumento de trabalhadores que serão dispensados foi esta segunda-feira avançada pela Reuters.

Além dos 50 mil postos de trabalho já conhecidos, que deverão ser cortados, outros 50 mil estarão a ser equacionados – devido a custos de competitividade calculados pela empresa, a rondar os 20%, num documento interno a que a agência noticiosa teve acesso.

Perante esse cenário, o presidente executivo, Oliver Blume refere que uma avaliação teórica aponta para a necessidade de eliminar mais 50 mil postos de trabalho, que se juntariam aos 50 mil cortes já acordados no grupo, incluindo nas marcas Volkswagen, Audi e Porsche.

"Estamos a avaliar, em todas as marcas, empresas e regiões, quantos ajustamentos são realmente necessários e viáveis", afirma o responsável no documento.

Caso avance na totalidade, o plano poderá elevar para 100 mil o número de postos de trabalho abrangidos pelo processo de reestruturação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 13 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Espanha

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da apresentação do novo "mister" de Portugal

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da(...)

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O a(...)

Ministro da Educação evita responder a alunos

Ministro da Educação evita responder a alunos

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)