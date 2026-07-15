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Projeto Lítio do Barroso conclui estudo de viabilidade e prepara construção para 2027

15 jul, 2026 - 10:09 • Olímpia Mairos

Savannah Resources diz que o projeto entra numa nova fase, prevê 500 empregos diretos e produção suficiente para mais de sete milhões de baterias para veículos elétricos.

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A Savannah Resources anunciou esta quarta-feira a conclusão do Estudo Definitivo de Viabilidade (DFS) do Projeto Lítio do Barroso, em Boticas, considerando tratar-se de um marco decisivo que permite avançar para as próximas fases de desenvolvimento, nomeadamente o financiamento, os acordos comerciais e a preparação das obras, cuja construção deverá arrancar em 2027.

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Segundo a empresa, o estudo valida a viabilidade técnica, económica, ambiental e operacional do projeto e fornece um nível de detalhe que permitirá iniciar negociações formais com instituições financeiras e concluir contratos com clientes estratégicos.

O documento aponta para uma vida útil inicial de 14 anos, sustentada por uma reserva provável de 20 milhões de toneladas de minério, com uma produção estimada de 2,56 milhões de toneladas de concentrado de espodumena, matéria-prima suficiente para fabricar mais de sete milhões de baterias para veículos elétricos. A Savannah admite ainda que a exploração poderá prolongar-se por mais de 40 anos, mediante futuras expansões.

A empresa sublinha igualmente que os custos operacionais previstos colocam o projeto entre os mais competitivos da indústria mineira internacional, situando-o no segundo quartil da curva global de custos.

No plano económico, a Savannah estima que o projeto venha a criar cerca de 500 postos de trabalho permanentes na mina, fábrica e escritórios, além de mais de mil empregos indiretos e induzidos. O estudo prevê também uma contribuição de cerca de 720 milhões de euros em impostos, taxas e royalties para Portugal.

A empresa destaca ainda medidas ambientais, como a utilização de um sistema de deposição de rejeitados a seco, evitando a construção de uma barragem de resíduos, e um sistema autónomo de abastecimento e reciclagem de água, que deverá reduzir o consumo em mais de 70%.

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O projeto foi classificado pela União Europeia como Projeto Estratégico em 2025 e celebrou também um contrato de investimento com a AICEP, que prevê um apoio financeiro até 110 milhões de euros, dependente da concretização dos investimentos previstos.

O presidente executivo da Savannah Resources, Emanuel Proença, citado em comunicado, considera que a conclusão do estudo representa "mais um marco muito importante para o desenvolvimento do Projeto Lítio do Barroso e o culminar de muitos anos de trabalho realizado pela nossa equipa e por alguns dos mais experientes consultores internacionais do setor".

O responsável afirma que o estudo "volta a demonstrar o potencial para gerar retornos económicos relevantes", acrescentando que os custos operacionais previstos colocam o projeto "ao nível — ou à frente — de alguns dos maiores e mais reputados projetos de espodumena do mundo".

Emanuel Proença salienta ainda que "o retorno económico será alcançado em paralelo com fortes benefícios socioeconómicos para a região", destacando "as muitas centenas de postos de trabalho permanentes" e a construção de novas infraestruturas, incluindo uma estrada que, segundo afirma, "melhora muito a conectividade da região com o resto do país".

"O DFS proporciona-nos agora uma base sólida para avançarmos para a próxima fase de desenvolvimento do Projeto", conclui o CEO, referindo que a empresa irá prosseguir os trabalhos relacionados com o financiamento, a engenharia de detalhe e a encomenda dos equipamentos necessários para iniciar a construção em 2027.

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