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Governo aumenta desconto do ISP sobre os combustíveis na próxima semana

17 jul, 2026 - 17:28 • Diogo Camilo

Leitão Amaro anunciou uma subida do desconto fiscal, em sede de ISP, para 7,4 cêntimos no gasóleo e 5,7 cêntimos na gasolina.

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O Governo anunciou esta sexta-feira que vai voltar a aumentar o desconto do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), tendo em conta as subidas esperadas dos preços da gasolina e gasóleo a partir de segunda-feira.

"A informação que temos é que no gasóleo, o desconto será reforçado, há um desconto adicional de seis cêntimos, que com imposto será de 7,4 cêntimos", disse o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, após o Conselho de Ministros.

No caso da gasolina, o desconto será de 4,6 cêntimos por litro, "o que significa 5,7 [cêntimos] com imposto", referiu o ministro.

O desconto adicional foi anunciado depois de serem previstos aumentos consideráveis do preço de gasóleo e gasolina a partir de segunda-feira: segundo informações avançadas à Renascença pela ANAREC, o gasóleo deve aumentar 12 cêntimos, enquanto a gasolina vai subir seis cêntimos.

Leitão Amaro disse que o Governo quer assegurar que o Estado não lucra com a guerra: “O Estado não lucra com a guerra e o Estado não lucra com a inflação, em particular com aquela que tem sido mais relevante, que é no preço dos combustíveis”, disse.

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