700 mil pessoas têm de sair da área de residência para levantar dinheiro

A rede de acesso a numerário – composta por caixas multibanco e balcões bancários – voltou a diminuir em 2025, pelo segundo ano consecutivo. Passou de 18.098 pontos para 17.933 pontos de acesso. No entanto, continua a chegar praticamente a todo o país. No último ano, 95% da população podia levantar dinheiro a menos de cinco quilómetros da residência e 99% a menos de 10 quilómetros, por estrada. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o estudo divulgado esta segunda-feira pelo Banco de Portugal, para 93% da população, existe um acesso alternativo à rede a menos de cinco quilómetros, e para 98% a menos de 10 quilómetros, o que “atenua o impacto de eventuais indisponibilidades, falhas operacionais ou decisões de racionalização da rede”, defende o supervisor. Na verdade, o número de caixas automáticas aumentou para 14.654, mas isto não compensou a diminuição de balcões com serviços de numerário.

Quem tem mais dificuldade em levantar dinheiro? Apesar de Portugal continuar entre os países da área do euro com níveis de cobertura de acesso ao numerário mais elevados, existem populações que vivem com este problema diariamente. O pior caso é o de Quirás, em Vinhais, distrito de Bragança, onde o multibanco e o banco mais próximos ficam a 30 quilómetros. Em 2025, 40% das freguesias, 1.241 num total de 3.092, não tinham multibanco. Estão nesta situação 7% da população, 700 mil pessoas, cerca de 90% residem em áreas rurais. O Banco de Portugal fala em área com “cobertura da rede mais reduzida, sobretudo zonas periféricas, com baixa densidade populacional, povoamento disperso e menor atividade económica”. Bragança, com 41 freguesias afetadas, e Vila Real, com 13, são os distritos mais afetados. Seguem-se Guarda (7), Beja, Castelo Branco, Coimbra, Faro, Santarém e Viana do Castelo. Só nestas 67 freguesias residem 16 mil pessoas, segundo os dados do INE anteriores à atualização. Os concelhos com mais freguesias sem acesso a levantamento de numerário e mais longe do multibanco, alguns moradores chegam a fazer 20 quilómetros para levantar dinheiro, são Beja, Boticas, Bragança, Carrazeda de Ansiães, Chaves, Mirandela, Mogadouro, Montalegre, Torre de Moncorvo, Vimioso e Vinhais.