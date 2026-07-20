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Combustíveis disparam. Gasóleo sobe mais de 11 cêntimos apesar do desconto no ISP

20 jul, 2026 - 06:30 • Olímpia Mairos

Aumento dos preços dos combustíveis mantém-se, apesar do reforço temporário do alívio fiscal. Gasóleo deverá aproximar-se dos dois euros por litro e gasolina rondará os 1,97 euros.

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Os preços dos combustíveis vão registar uma forte subida esta segunda-feira, apesar do reforço do desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) decidido pelo Governo para atenuar o impacto da escalada das cotações internacionais.

O gasóleo deverá aumentar cerca de 11,5 cêntimos por litro, elevando o preço médio para 1,96 euros. Já a gasolina deverá ficar cerca de 5,9 cêntimos mais cara, passando a custar, em média, 1,97 euros por litro.

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Os valores já refletem o novo desconto aplicado ao ISP. De acordo com a portaria publicada pelo Governo, o imposto sobre o gasóleo foi reduzido em cerca de 1,7 cêntimos por litro, enquanto a gasolina beneficia de uma redução de aproximadamente 0,6 cêntimos por litro.

O Executivo anunciou que o desconto extraordinário e temporário no ISP passa a corresponder a 60,13 euros por mil litros de gasóleo e 46,42 euros por mil litros de gasolina. Estes montantes representam, contudo, o valor total do desconto atualmente em vigor, e não uma nova redução de seis cêntimos no gasóleo e de 4,6 cêntimos na gasolina.

Sem o reforço do alívio fiscal no ISP, os aumentos seriam ainda mais expressivos. Segundo a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (Anarec), as previsões iniciais apontavam para uma subida de cerca de 12 cêntimos por litro no gasóleo e de seis cêntimos na gasolina, valores que acabaram por ser parcialmente atenuados com a redução temporária do imposto. Ainda assim, os consumidores deverão enfrentar uma das maiores subidas das últimas semanas, sobretudo no caso do gasóleo.

Os preços poderão, contudo, variar entre postos de abastecimento, uma vez que o mercado português é liberalizado e cada operador define os seus preços de acordo com fatores como os custos de operação, a localização e a estratégia comercial.

De acordo com os dados mais recentes da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), na sexta-feira o preço médio do gasóleo simples era de 1,853 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 custava, em média, 1,915 euros por litro.

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