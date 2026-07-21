- Noticiário das 18h
- 21 jul, 2026
-
Banco Santander em baixo. Balcões e app estão sem "sistema"
21 jul, 2026 - 16:30 • Daniela Espírito Santo , Marisa Gonçalves , Beatriz Lopes
Problema foi detetado logo pela manhã desta terça-feira e número de casos tem aumentado exponencialmente nas últimas horas.
A aplicação móvel do Santander está a apresentar constrangimentos para alguns clientes, apurou a Renascença. Ao tentar aceder ao serviço, surge a mensagem: “Devido a uma questão técnica não podemos ajudá-lo de momento. Por favor aceda ao NetBanco ou tente novamente mais tarde.”
Há ainda relatos de falhas no envio dos SMS de autenticação, o que está a impedir a realização de algumas operações bancárias online.
No site DownDetector, onde são reportadas, habitualmente, falhas de serviços, dá-se conta de pelo menos 119 problemas detectados na última hora, com a cronologia da página a relatar um primeiro caso depois das seis da manhã. Desde então, o número de queixas tem vindo a aumentar exponencialmente, com especial ênfase nas regiões de Lisboa, Porto, Braga e Coimbra, de acordo com o mapa disponibilizado pelo serviço.
A Renascença apurou que também os balcões do banco estão "sem sistema".
Até ao momento, o Santander ainda não explicou a origem da falha nem indicou quando os serviços serão totalmente repostos, mas deixou uma mensagem aos clientes no seu site oficial.
"Informamos que há dificuldades no acesso aos canais digitais. Estamos a trabalhar para repor o serviço o mais depressa possível. Para operações urgentes, por favor, use uma caixa automática. Assim que a situação estiver resolvida, avisamos. Lamentamos o incómodo", pode ler-se em Santander - Particulares
A Renascença já tentou contactar o banco e aguarda resposta oficial.
De acordo com o Relatório e Contas do banco referente a 2025, o Banco Santander Portugal tem "cerca de três milhões de clientes" sendo que, destes, 1,32 milhões são considerados "clientes digitais", o que representa "68% do total de clientes ativos".
[Notícia atualizada às 16h58 de 21 de julho de 2026 para acrescentar o número estimado de clientes do Banco Santander em Portugal]
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