Ministra "não abre nem fecha a porta" a revisão em alta do salário mínimo para 2027

A ministra do Trabalho afirmou esta terça-feira que "não abre nem fecha a porta" a uma revisão em alta do salário mínimo previsto para 2027, sublinhando que qualquer alteração depende de novo acordo ou do "ok" dos outorgantes.

Questionada pelos jornalistas à margem da apresentação do relatório do emprego e formação sobre se o Governo está disponível para ir mais além do previsto no salário mínimo nacional para 2027 (cujo acordo atual prevê que se situe nos 970 euros), Rosário Palma Ramalho sublinhou que o executivo cumprirá o acordo existente.

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[O Governo] "não fecha a porta nem abre a porta", acrescentou a ministra, sublinhando que há "um acordo para cumprir".

No entanto, questionada sobre a necessidade de um eventual ajustamento tendo em conta que a legislatura atual vai até 2029 e, que, na altura da campanha eleitoral, o primeiro-ministro estabeleceu uma nova meta que não está inscrita no acordo (que foi celebrado na legislatura anterior pelo que só vai até 2028), a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social insistiu que a sua "perspetiva neste momento e a do Governo é de cumprir o acordo que está em vigor".

Mas acrescentou: "qualquer alteração tem que decorrer de um novo acordo ou de uma alteração ao existente com os próprios outorgantes do acordo", sublinhou, lembrando que o documento teve a anuência das quatro confederações empresariais e da UGT.

Por seu turno, durante a sessão de apresentação do relatório, o secretário de Estado do Trabalho foi mais longe, afirmando que "à data de hoje já devíamos estar a negociar em alta o salário mínimo de 2027".

Questionado pelos jornalistas no final da apresentação, Adriano Rafael Moreira reiterou que "o Governo tudo fará para que haja acordo entre os parceiros [sociais] no sentido da revisão em alta do salário mínimo" nacional.