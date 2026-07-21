- Noticiário das 22h
- 21 jul, 2026
-
Problemas nos canais digitais do Santander "em fase de resolução"
21 jul, 2026 - 16:30 • Daniela Espírito Santo , Marisa Gonçalves , Beatriz Lopes
"Foram já repostos os acessos e vários serviços, embora alguns se mantenham indisponíveis por curto prazo”, adianta o Santander.
Os problemas que esta terça-feira impediram milhares de clientes do banco Santander de realizar operações na aplicação e no netbanking estão “em fase de resolução”.
A informação foi avançada à Renascença pela assessoria de imprensa da instituição bancária.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
“Durante o dia de hoje existiu uma indisponibilidade técnica nos canais digitais, atualmente em fase de resolução. Foram já repostos os acessos e vários serviços, embora alguns se mantenham indisponíveis por curto prazo”, adianta o Santander.
De acordo com a informação avançada à Renascença, o acesso às caixas automáticas e balcões “não tem qualquer constrangimento e pode ser utilizado para a totalidade das operações”.
Ao final da manhã desta terça-feira, começaram a ser relatos problemas no acesso aos serviços digitais do Santander.
Ao tentar aceder ao serviço, surgiu a mensagem: “Devido a uma questão técnica não podemos ajudá-lo de momento. Por favor aceda ao NetBanco ou tente novamente mais tarde.”
De acordo com o Relatório e Contas do banco referente a 2025, o Banco Santander Portugal tem "cerca de três milhões de clientes" sendo que, destes, 1,32 milhões são considerados "clientes digitais", o que representa "68% do total de clientes ativos".
[Notícia atualizada às 22h46, de 21 de julho de 2026]
- Noticiário das 22h
- 21 jul, 2026
-
- Lucros do Santander Totta baixam 8,0% até junho
- Supremo Tribunal dá razão a bancário do Santander oriundo do Banif sobre proteção na doença
- Lucros do Santander Totta descem 8,7% para 268,8 milhões de euros no 1.º trimestre
- Lucros do Santander atingem quase mil milhões em 2024
- Grupo Santander aumenta lucros em 14% até setembro
- Lucro do Santander Totta aumenta 64% para 547 milhões de euros
- Santander Totta fecha trimestre com lucros de 294 milhões
- Santander não pensa em comprar Novo Banco mas admite ver operação
- Lucros do Santander Totta “não fogem à regra”, sobem 38% para 334 milhões
- Lucros do Santander Totta baixam 8,0% até junho
- Supremo Tribunal dá razão a bancário do Santander oriundo do Banif sobre proteção na doença
- Lucros do Santander Totta descem 8,7% para 268,8 milhões de euros no 1.º trimestre
- Lucros do Santander atingem quase mil milhões em 2024
- Grupo Santander aumenta lucros em 14% até setembro
- Lucro do Santander Totta aumenta 64% para 547 milhões de euros
- Santander Totta fecha trimestre com lucros de 294 milhões
- Santander não pensa em comprar Novo Banco mas admite ver operação
- Lucros do Santander Totta “não fogem à regra”, sobem 38% para 334 milhões