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Problemas nos canais digitais do Santander "em fase de resolução"

21 jul, 2026 - 16:30 • Daniela Espírito Santo , Marisa Gonçalves , Beatriz Lopes

"Foram já repostos os acessos e vários serviços, embora alguns se mantenham indisponíveis por curto prazo”, adianta o Santander.

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Os problemas que esta terça-feira impediram milhares de clientes do banco Santander de realizar operações na aplicação e no netbanking estão “em fase de resolução”.

A informação foi avançada à Renascença pela assessoria de imprensa da instituição bancária.

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“Durante o dia de hoje existiu uma indisponibilidade técnica nos canais digitais, atualmente em fase de resolução. Foram já repostos os acessos e vários serviços, embora alguns se mantenham indisponíveis por curto prazo”, adianta o Santander.

De acordo com a informação avançada à Renascença, o acesso às caixas automáticas e balcões “não tem qualquer constrangimento e pode ser utilizado para a totalidade das operações”.

Ao final da manhã desta terça-feira, começaram a ser relatos problemas no acesso aos serviços digitais do Santander.

Ao tentar aceder ao serviço, surgiu a mensagem: “Devido a uma questão técnica não podemos ajudá-lo de momento. Por favor aceda ao NetBanco ou tente novamente mais tarde.”

De acordo com o Relatório e Contas do banco referente a 2025, o Banco Santander Portugal tem "cerca de três milhões de clientes" sendo que, destes, 1,32 milhões são considerados "clientes digitais", o que representa "68% do total de clientes ativos".

[Notícia atualizada às 22h46, de 21 de julho de 2026]

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