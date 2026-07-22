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Banco de Portugal prepara comparador de remuneração de depósitos bancários

22 jul, 2026 - 19:56 • Sandra Afonso

É uma das recomendações divulgadas esta semana pela Autoridade da Concorrência e já está a ser preparado pelo banco central: um comparador dos juros pagos pelos bancos pelo dinheiro depositado.

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A administradora do Banco de Portugal (BdP), Francisca Guedes de Oliveira, assegurou esta quarta-feira no parlamento que o supervisor já está a trabalhar num comparador de produtos de poupança, incluindo as remunerações dos depósitos.

A instituição liderada por Álvaro Santos Pereira já disponibiliza um comparador sobre as contas bancárias, através do Portal do Cliente Bancário, mas apenas com as comissões cobradas pelos bancos: custos com a manutenção de conta, disponibilização de cartões de débito e de crédito ou levantamentos em numerário e transferências.

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Esta semana a Autoridade da Concorrência (AdC) publicou 17 recomendações ao Banco de Portugal e ao Governo, para agilizar a mudança de banco. Entre elas está a criação de um comparador das taxas de remuneração dos depósitos pagas pelos bancos.

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Questionada na comissão de orçamento e finanças, sobre as baixas remunerações dos depósitos em Portugal, Francisca Guedes de Oliveira garantiu que o Banco de Portugal já está a trabalhar num comparador de produtos de poupança.

No estudo "Mobilidade dos consumidores na banca a retalho em Portugal", a Concorrência lembra que "os depósitos são a principal fonte de financiamento dos bancos e o principal instrumento de poupança das famílias e das empresas". Em Portugal, a remuneração dos depósitos a prazo está "em níveis inferiores à média ponderada da zona euro" e "a concorrência induz" os bancos a oferecerem taxas mais elevadas.

A Autoridade da Concorrência propõe "o alargamento do âmbito do 'comparador de comissões' no sentido de incluir produtos de poupança".

Em maio, Portugal foi o sexto país com a taxa de remuneração dos depósitos mais baixa da zona euro.

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