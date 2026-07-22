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Estado sai dos CTT e da NOS e vende Hospital da Cruz Vermelha

22 jul, 2026 - 17:58 • Sandra Afonso

O ministro das Finanças diz que o Estado tem centenas de participações em empresas e nem todas são para manter. O relatório pedido a um grupo de trabalho vai finalmente chegar ao Parlamento.

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O Governo promete entregar ainda esta quarta-feira, na Assembleia da República, o relatório do grupo de trabalho que analisou as participações estratégicas do Estado e identificou as que devem ser alienadas. Um trabalho entregue há mais de um ano, no final de março de 2025, por João Carlos Pinhão, vice-presidente da Parpública, ao executivo.

Ouvido em comissão parlamentar, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, identificou já hoje algumas das ações que serão vendidas, entre elas estão os 0,25% do capital nos CTT, 71 ações da operadora NOS e a participação na Fosforeira Portuguesa.

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“Vamos vender participações que são absolutamente residuais”, garante o ministro das Finanças, “não fazem sentido e nós procuraremos encontrar comprador”.

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A alienação das ações de empresas que estão em bolsa será mais fácil, reconhece o ministro, para as restantes participações o governo terá que procurar comprador.

Na Comissão do Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFMA) esteve também o secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, João Silva Lopes, que anunciou o relançamento da venda da totalidade da Sociedade Gestora do Hospital da Cruz Vermelha, já concluída a “reabilitação e recuperação” da situação financeira. Neste momento, é detida em 55% pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e em 45% pela Parpública.

O Autódromo do Estoril terá o mesmo destino, a venda a particulares.

Sobre a posição do Estado na Galp, cerca de 8% do capital da petrolífera, o ministro não adiantou se é para manter. No entanto, Miranda Sarmento garante que está atento à fusão da empresa com a espanhola Moeve.

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