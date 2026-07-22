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Mobilidade
Teleférico em Gaia para 15 mil pessoas por hora? "É exorbitante, talvez se fosse uma linha de metro"
22 jul, 2026 - 08:00
Os números do projeto lançado por Luís Filipe Menezes obrigam a uma paragem a cada 12 segundos, que António Couto acha "impossível". Em Paris, o teleférico apontado como exemplo pelo autarca não ultrapassa os 1.600 passageiros por hora. A localização levanta outras questões sobre a viabilidade do projeto.
A projeção de uma capacidade de 15 mil passageiros por hora para um teleférico em Vila Nova de Gaia "é exorbitante", diz à Renascença o professor catedrático da Universidade do Porto, e especialista em engenharia de transportes, António Couto.
O valor foi referido este mês por Luís Filipe Menezes, mas levantou dúvidas no setor dos transportes, dado ser bastante mais elevado que o teleférico de Paris referido pelo autarca como inspiração.
"Acho, sinceramente, um valor exorbitante", afirma o diretor do mestrado em engenharia de transportes, apontando que "esse será o valor talvez correspondente a uma linha de metro".
"Não me parece sequer possível ter valores que se aproximem do anunciado. Quer dizer, 15 mil passageiros por hora, não tem como em termos de capacidade, não vejo que frequência é possível colocar de forma a garantir estes 15 mil passageiros."
O teleférico foi anunciado por Luís Filipe Menezes nas redes sociais a 5 de julho. Os números só surgiram dois dias depois: citado pelo jornal Público, o autarca refere uma capacidade de 15 mil passageiros por hora, sendo o sistema composto por cabines para entre 12 a 14 passageiros, além de lugares para pessoas de mobilidade reduzida e bicicletas.
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As contas são simples, e confirmadas por António Couto. Num cenário em que todos os passageiros embarcam e desembarcam em cada paragem, assumindo 12 passageiros por cabine, seriam necessários 312 movimentos por hora — o que se traduz em uma paragem a cada 12 segundos.
Além das dificuldades que intervalos de 12 segundos trariam às saídas e entradas de passageiros nas cabines, a comparação com o teleférico de Paris — chamado "Câble 1" — mostra o problema dos números de Menezes: em hora de ponta, a espera entre cabines é de 22,5 segundos, aumentando para 27 segundos no resto do dia. A capacidade esperada para o sistema é de 11 mil passageiros por dia, tendo 105 cabines disponíveis capazes de transportar dez passageiros cada. Ou seja, a capacidade na hora de ponta é de 1.600 passageiros por hora.
"Eu não queria dizer a palavra impossível, mas eu acho impossível", avalia António Couto sobre a capacidade desejada por Luís Filipe Menezes, acreditando que os números "certamente vão mudar" à medida que os estudos do projeto avançam.
"Custa-me a acreditar que são possíveis frequências de 10 segundos", reforça.
"Pensemos até que era possível os 15 mil passageiros: há procura para isso? Ou seja, há população suficiente para garantir isso? Não me parece que haja."
O trajeto anunciado entre Canidelo e Arrábida (junto à futura estação da Linha Rubi do Metro do Porto, em construção) inclui outras três paragens, na praia de Lavadores, na marina de Gaia e no cais da Afurada. O teleférico faz a maioria do percurso na freguesia de Canidelo, onde viviam, aquando do censos de 2021, cerca de 28 mil pessoas.
A localização do projeto coloca outras questões: o teleférico de Paris, inaugurado em dezembro de 2025, está nos subúrbios da cidade. Já o projeto de Gaia está bem no centro da Área Metropolitana do Porto e, enquanto a estação da Arrábida pode gerar procura devido à estação de metro e ao centro comercial, a outra ponta do sistema situa-se numa zona de baixa densidade populacional.
A intenção de construir um teleférico em Vila Nova de Gaia não é nova, e terá sido introduzida por um estudo entregue ao anterior executivo da autarquia. Contudo, esse estudo previa uma solução diferente, com ligação ao Porto e a Gondomar.
A segurança em altura de ventos fortes é outra questão levantada. Segundo o Público, Luís Filipe Menezes apontou que o teleférico de Paris suporta ventos de 190 km/h. Mas a operação pára quando os ventos superam os 90 km/h, segundo é indicado pela empresa de mobilidade parisiense, e a velocidade das cabines é reduzida com ventos acima de 70 km/h.
Em resposta ao projeto, uma petição com algumas centenas de assinaturas manifesta a oposição de cidadãos contra o teleférico, sublinhando as "fortes nortadas" sentidas na zona e a "ocupação urbana de baixa densidade".
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