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Banco Central Europeu mantém juros inalterados nos 2,25%
23 jul, 2026 - 13:58 • Sandra Afonso
Analistas antecipam uma nova subida até ao final do ano, que pode concretizar-se já em setembro.
Banco Central Europeu mantem juros inalterados nos 2,25%.
Tal como era esperado pelo mercado, os governadores não mexeram esta quinta-feira nas taxas de juro de referência. Depois da subida de 0,25% no último mês, a primeira em três anos, a instituição decidiu manter as taxas de referência.
No entanto, os analistas antecipam uma nova subida até ao final do ano, que pode concretizar-se já em setembro, na próxima reunião em que o tema é discutido. Isto numa altura em que o preço do petróleo volta a subir no mercado internacional.
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