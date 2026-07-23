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Banco Central Europeu mantém juros inalterados nos 2,25%

23 jul, 2026 - 13:58 • Sandra Afonso

Analistas antecipam uma nova subida até ao final do ano, que pode concretizar-se já em setembro.

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Banco Central Europeu mantem juros inalterados nos 2,25%.

Tal como era esperado pelo mercado, os governadores não mexeram esta quinta-feira nas taxas de juro de referência. Depois da subida de 0,25% no último mês, a primeira em três anos, a instituição decidiu manter as taxas de referência.

No entanto, os analistas antecipam uma nova subida até ao final do ano, que pode concretizar-se já em setembro, na próxima reunião em que o tema é discutido. Isto numa altura em que o preço do petróleo volta a subir no mercado internacional.

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