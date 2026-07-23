Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 23 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Dívida das famílias, empresas e Estado sobe para 883,2 mil milhões de euros em maio

23 jul, 2026 - 13:57 • Lusa

Informação foi esta quinta-feira divulgada pelo Banco de Portugal.

A+ / A-

O endividamento do setor não financeiro, que junta administrações públicas, empresas e particulares, aumentou 6.400 milhões de euros em maio para 883.200 milhões de euros, divulgou esta quinta-feira o Banco de Portugal em comunicado.

Do total, 497.000 milhões de euros do endividamento eram do setor privado (empresas privadas e particulares) e 386.300 milhões de euros do setor público (administrações públicas e empresas públicas).

Em maio, o endividamento do setor público subiu 2.900 milhões de euros sobretudo junto das administrações públicas (1.400 milhões de euros), do setor financeiro (600 milhões de euros), dos particulares (500 milhões de euros) e do exterior (500 milhões de euros).

O aumento perante as administrações públicas refletiu sobretudo o aumento dos depósitos junto do Tesouro (1.000 milhões de euros). Já financiamento obtido junto do setor financeiro e do exterior aumentou sobretudo através do investimento em títulos de dívida pública portuguesa. Por fim, a subida junto dos particulares resultou principalmente da subscrição de certificados de aforro.

Quanto ao endividamento do setor privado, este aumentou 3.600 milhões de euros. O endividamento dos particulares subiu 1.400 milhões de euros devido sobretudo ao crédito à habitação e o endividamento das empresas privadas aumentou 2.200 milhões de euros devido ao financiamento junto do exterior, sobretudo em empréstimos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 23 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Palestinianos celebram vitória da Espanha

Palestinianos celebram vitória da Espanha

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes?

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes?