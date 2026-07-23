Dívida das famílias, empresas e Estado sobe para 883,2 mil milhões de euros em maio

O endividamento do setor não financeiro, que junta administrações públicas, empresas e particulares, aumentou 6.400 milhões de euros em maio para 883.200 milhões de euros, divulgou esta quinta-feira o Banco de Portugal em comunicado.

Do total, 497.000 milhões de euros do endividamento eram do setor privado (empresas privadas e particulares) e 386.300 milhões de euros do setor público (administrações públicas e empresas públicas).

Em maio, o endividamento do setor público subiu 2.900 milhões de euros sobretudo junto das administrações públicas (1.400 milhões de euros), do setor financeiro (600 milhões de euros), dos particulares (500 milhões de euros) e do exterior (500 milhões de euros).

O aumento perante as administrações públicas refletiu sobretudo o aumento dos depósitos junto do Tesouro (1.000 milhões de euros). Já financiamento obtido junto do setor financeiro e do exterior aumentou sobretudo através do investimento em títulos de dívida pública portuguesa. Por fim, a subida junto dos particulares resultou principalmente da subscrição de certificados de aforro.

Quanto ao endividamento do setor privado, este aumentou 3.600 milhões de euros. O endividamento dos particulares subiu 1.400 milhões de euros devido sobretudo ao crédito à habitação e o endividamento das empresas privadas aumentou 2.200 milhões de euros devido ao financiamento junto do exterior, sobretudo em empréstimos.