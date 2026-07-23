Portugal continua fortemente dependente do exterior em produtos lácteos, cereais e frutos

Portugal manteve-se fortemente dependente do exterior em produtos lácteos, cereais (exceto arroz) e frutos em 2025, mas registou um aprovisionamento excedentário em arroz, azeite e vinho, de acordo com as estatísticas agrícolas divulgadas esta quinta-feira pelo INE.

Os graus de autoaprovisionamento do país fixaram-se em 88,4% no leite e derivados, 16,8% nos cereais e 72,6% nos frutos, mas com o arroz a destinar metade da produção à exportação, registando um grau de autoaprovisionamento de 119,3%.

Além do arroz, o azeite (247,9%) e o vinho (107,2%) mantiveram posições excedentárias.

O grau de autoaprovisionamento de 88,4% nos produtos lácteos ficou abaixo do ano anterior. "O leite para consumo público, a manteiga e o leite em pó mantiveram-se excedentários, enquanto os leites acidificados, as bebidas à base de leite e o queijo continuaram a apresentar défices de abastecimento", indicou o INE.

Na campanha 2024/2025, o autoaprovisionamento dos cereais (exceto arroz) manteve-se muito reduzido (16,8%), evidenciando "a forte dependência do exterior".

Já o grau de autoaprovisionamento dos frutos foi de 72,6%, mantendo-se uma situação deficitária apesar do aumento da produção e do consumo.

Em sentido oposto, os dados do INE indicam que o azeite reforçou a posição excedentária, atingindo um grau de autoaprovisionamento de 247,9%, naquela que foi a segunda campanha mais produtiva de sempre.

Também o vinho manteve um grau superior à autossuficiência (107,2%), apesar da redução da produção face ao ano anterior. Contudo, as exportações aumentaram e as importações diminuíram, de acordo com o INE.

No ano passado, a produção interna contribuiu com 75,1% da quantidade de carne necessária para satisfazer o mercado nacional, embora com menos 1,1 pontos percentuais do que no ano anterior.

Apesar da quebra no consumo, a carne de animais de capoeira continuou a ser a mais consumida (47,3 quilogramas (kg)/habitante), comparando com 49,3 quilogramas (kg)/habitante em 2024, seguida da carne de suíno (40,6 kg/habitante contra 41,6 kg/habitante em 2024).

Em 2025, o rendimento da atividade agrícola, em termos reais, por unidade de trabalho ano (UTA), registou uma diminuição de 4,5%, em consequência da redução dos "Outros subsídios à produção" (-16,5%), e apesar do aumento nominal do Valor Acrescentado Bruto (VAB) em 2,9%.

Em termos reais, contudo, o VAB diminuiu 3,7%, refletindo sobretudo o decréscimo em volume da produção agrícola (-1,4%).