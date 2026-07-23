Portugal vai receber 65,37 milhões da UE após prejuízos das tempestades

Portugal vai receber um adiantamento de 65,37 milhões de euros do Fundo de Solidariedade da União Europeia (UE) para financiar a recuperação após o "comboio" de tempestades que mataram 19 pessoas no início do ano.

O adiantamento da verba, segundo a Comissão Europeia, segue-se a um pedido apresentado por Portugal e a avaliação técnica positiva do executivo comunitário, confirmando que os critérios de acesso ao Fundo foram cumpridos.

Para além dos 65,37 milhões para Portugal, também Espanha e Malta receberam adiantamentos de verbas do Fundo de Solidariedade da UE no valor, respetivamente, de 37,26 milhões de euros e 931 mil euros.

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A verba aprovada, esta quinta-feira, trata-se de um primeiro pagamento efetuado imediatamente após as catástrofes e a atribuição de ajuda adicional terá de ser aprovada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da UE.

Portugal foi atingindo por um comboio de tempestades no início do ano. Pelo menos 19 pessoas morreram em Portugal entre o final de janeiro e o início de março na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que fizeram também várias centenas de feridos, desalojados e deslocados. Mais de metades das mortes foram registadas em trabalhos de recuperação.

Os temporais, que atingiram o território continental durante cerca de três semanas, sobretudo nas regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo, provocaram a destruição total ou parcial de milhares de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias, com prejuízos superiores a cinco mil milhões de euros.

Desde a sua criação, o fundo já concedeu mais de 11 mil milhões de euros em ajuda para 148 situações, incluindo 128 catástrofes naturais e 20 emergências sanitárias, em 25 Estados-membros e seis países candidatos à adesão.